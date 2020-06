[Audio 1-6-2020]: Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở ở Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt

Tuần lễ vàng hỗ trợ các cặp vợ chồng điều trị vô sinh, hiếm muộn

Từ ngày 12-6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Chương trình tuần lễ vàng hỗ trợ hoàn toàn miễn phí: 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm, nhằm san sẻ bớt gánh nặng cũng như tiếp sức cho các cặp vợ chồng trong hành trình thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ. Ngoài 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí, năm nay, bệnh viện sẽ xét duyệt hỗ trợ thêm 20 ca mổ nội soi thăm dò buồng tử cung miễn phí (nữ) và 20 ca mổ microtese miễn phí (nam) với giá trị tương đương 14 triệu đồng/ca.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở ở Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt

Sáng 1-6, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, vừa phối hợp với Công an quận 12 TP.HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận này.

Ông Trương Hải Ân bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ảnh: TPO

Ngay sau khi bị bắt, bị can Trương Hải Ân được di lý về tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra. Ông Trương Hải Ân (SN 1974, trú phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nguyên là Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, đã bị khởi tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Thanh Hóa: Trưởng phòng quản lý công chức bị bắt

Ông Bùi Quốc Toàn, 60 tuổi, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa bị bắt với cáo buộc tổ chức đánh bạc. Sáng 1-6, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Thủy xác nhận ông Toàn bị bắt tại nhà riêng vào chiều 31-5. “Trong ngày nghỉ, ông Toàn gọi ba người bạn đến nhà ở Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương chơi bài ăn tiền và bị cảnh sát hình sự bắt quả tang”, ông Thủy cho hay.

Ông Toàn và ba người đang bị tạm giữ tại Công an thành phố Thanh Hóa để điều tra cáo buộc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Người biểu tình vây kín Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa xuống hầm ngầm

CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, tối 29-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được sơ tán xuống hầm ngầm của Nhà Trắng trong một khoảng thời gian ngắn khi đám đông người biểu tình vây kín tòa nhà này. Tổng thống Trump đã ở dưới hầm ngầm một giờ trước khi được đưa trở lại mặt đất.

Hiện lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được tăng cường tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ nhằm đảm bảo an ninh trật tự sau khi làn sóng biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ đã kéo dài sau đêm thứ 5 liên tiếp nhằm phản đối vụ cảnh sát da trắng gây ra cái chết của 1 người đàn ông da màu ở Minneapolis hồi tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel xin lỗi về vụ sát hại thường dân Palestine

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz vừa lên tiếng xin lỗi về vụ cảnh sát Israel bắn chết một người đàn ông Palestine không có vũ khí và mắc chứng tự kỷ ở khu vực Đông Jerusalem hôm 30-5.

Bà Rana, mẹ của Iyad Halak, và bức ảnh của con trai bị mắc chứng tự kỷ

Phát biểu trong phiên họp Nội các hàng tuần ở Jerusalem, Bộ trưởng Gantz - đồng thời cũng là nhà lãnh đạo của đảng Xanh-Trắng theo đường lối ôn hòa, nói: “Chúng tôi thực sự xin lỗi vì vụ việc trong đó ông Iyad Halak bị bắn chết và chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn đau với gia đình… Vụ việc này sẽ được nhanh chóng điều tra và các kết luận sẽ được đưa ra”.

Tàu vũ trụ Mỹ kết nối với trạm ISS lần đầu tiên sau gần 10 năm

Lần đầu tiên trong gần một thập niên, một tàu vũ trụ của Mỹ mang theo 2 phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trên quỹ đạo Trái đất.

Trước đó, vào chiều 30-5 (theo giờ địa phương), tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon đã được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida (Mỹ). Vụ phóng tàu vũ trụ của Công ty tư nhân SpaceX đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2011 một tàu vũ trụ được phóng đi từ lãnh thổ Mỹ.