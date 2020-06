[Audio 15-6-2020]: Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc tiếp tục mưa giông, Hà Nội có nơi mưa rất to; Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ; Xe tiền tỷ mới mua bốc cháy dữ dội, lửa lan sang thiêu rụi kho phế liệu; Bắc Kinh cách chức hàng loạt quan chức vì để dịch Covid-19 bùng phát trở lại; Cảnh sát Mỹ treo thưởng 10.000 USD tìm nghi phạm vụ phóng hỏa bạo động; Triều Tiên tiếp tục cảnh báo có hành động trả đũa Hàn Quốc…

Miền Bắc tiếp tục mưa giông, Hà Nội có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 hoạt động yếu kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m còn duy trì nên ngày 15-6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tại khu vực Hà Nội, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ

Để thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội), đơn vị thi công đã dịch chuyển hàng sưa đỏ lùi vào trong, cắt tỉa và hàn hàng rào sắt xung quanh các gốc cây đề phòng trộm cắp.

Hàng cây sưa đỏ được dịch chuyển vào bên trong và bọc sắt để lấy mặt bằng xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Dân Trí

“Sau khi dịch chuyển, hàng sưa đỏ được bọc sắt bảo vệ từ gốc tới ngang thân cây. Kèm theo đó là hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí có thể bao quát được hàng sưa. Vào buổi tối, chúng tôi cắt cử 2 nhân viên bảo vệ túc trực để canh phòng hàng sưa đỏ”, một nhân viên thuộc Ban QLDA các công trình giao thông Hà Nội cho biết.

Xe tiền tỷ mới mua bốc cháy dữ dội, lửa lan sang thiêu rụi kho phế liệu

Tối 14-6, ông Đỗ Văn Định, Chủ tịch UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định), xác nhận khoảng 19h30 tối cùng ngày, trên Quốc lộ 19 (đoạn qua thôn 1, xã Bình Nghi) xảy ra vụ cháy xe tải, sau đó ngọn lửa cháy lan sang kho chứa phế liệu của một hộ gia đình lân cận, gây thiệt hại nặng nề.

Hiện trường vụ cháy

Xe tải bị cháy là của ông Trần Ngọc S. (ở thôn 1, xã Bình Nghi). Lúc đó, chiếc xe này đang dừng đỗ sát mặt đường Quốc lộ 19, nhưng bất ngờ bị chập điện ở đầu máy, phát cháy dữ dội. Xe tải này được ông S. mua chưa đầy 1 tháng với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Tây Sơn điều tra.

Bắc Kinh cách chức hàng loạt quan chức vì để dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Thành ủy Bắc Kinh (Trung Quốc) chiều 14-6, Thành ủy Bắc Kinh thông báo cách chức hàng loạt các quan chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến bùng phát dịch Covid-19 tại Bắc Kinh thời gian qua. Các quan chức bị cách chức gồm các ông Châu Vũ Thanh - Phó Quận trưởng Quận Phong Đài; Trương Nguyệt Lâm - Tổng giám đốc chợ đầu mối Tân Phát Địa…

Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật và Ủy ban giám sát thành phố Bắc Kinh sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Cảnh sát Mỹ treo thưởng 10.000 USD tìm nghi phạm vụ phóng hỏa bạo động

Lực lượng cảnh sát Atlanta, Mỹ đã treo thưởng 10.000 USD để cộng đồng giúp truy tìm danh tính của người phụ nữ nghi đứng sau vụ phóng hỏa cửa hàng gây ra tình trạng hỗn loạn.

Cảnh sát Atlanta đăng thông tin treo thưởng lên Twitter (Ảnh chụp màn hình)

Cuối tuần qua, bầu không khí căng thẳng ở Atlanta leo thang sau vụ một công dân da màu 27 tuổi bị cảnh sát bắn chết hôm 12-6. Nhà hàng đồ ăn nhanh Wendy - hiện trường vụ việc - đã trở thành nơi người biểu tình trút giận khi họ châm lửa đốt cháy rụi. Giới chức Atlanta sau đó đã công bố các bức ảnh của một nữ nghi phạm và treo thưởng cho thông tin giúp họ có thể bắt được người này.

Triều Tiên tiếp tục cảnh báo có hành động trả đũa Hàn Quốc

Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 15-6 cho biết, nước này sẽ có thêm hành động để trừng phạt Hàn Quốc liên quan tới việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Động thái này diễn ra sau khi em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong đưa ra cảnh báo về hành động quân sự chống lại Hàn Quốc.

Hồi tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi kênh liên lạc liên Triều lần đầu tiên trong một loạt các bước nhằm chống lại Hàn Quốc.