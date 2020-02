[Audio 15-2-2020] Muốn "lên đời" xe máy, thiếu nữ ở Đồng Nai dàn cảnh bị cướp

* Muốn “lên đời" xe máy, thiếu nữ ở Đồng Nai dàn cảnh bị cướp

Ngày 14-2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành làm việc với N.T.V. (19 tuổi, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa) để xác minh, xử lý hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 12-2, Công an phường Long Bình nhận được thông tin V. trình báo bị cướp. Theo lời khai của người này, đêm hôm trước, trên đường đi làm về đến đoạn thuộc khu phố 8A, phường Long Bình thì V. bị hai người đi xe máy chặn đầu, khống chế cướp một xe máy, một điện thoại và một dây chuyền bạc. Tuy nhiên, sau đó V. đã phát hiện chiếc xe của mình ở cách hiện trường khoảng 700 m.

Hình ảnh chiếc xe máy của V. giả bị cướp

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an phường Long Bình đã vào cuộc điều tra. Lực lượng công an xác định, thông tin mà V. trình báo là giả nên đã tiến hành làm việc với người này. Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận thông tin bị cướp là giả.

V. khai, do muốn gia đình cho tiền mua xe máy mới và tiêu xài cá nhân nên đã nhờ hai nam thanh niên làm cùng công ty giấu xe máy của mình và mang thế chấp điện thoại, giấy tờ xe, chứng minh nhân dân. Sau đó, V. đến Công an phường Long Bình giả vờ trình báo bị cướp tài sản.

* Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức bị xịt hơi cay, cướp vali

Ngày 14-2, lãnh đạo VKSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, lực lượng hình sự công an huyện đang phối hợp với các đơn vị chức năng, truy bắt 2 thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công và cướp đi một vali của ông Lê Binh - Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ông Binh rời khỏi nhà, xách theo vali đến trước khu vực chờ xe trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao để đi công tác.

Lúc này, 2 thanh niên chạy xe máy từ phía sau bất ngờ áp sát ông Binh, xịt hơi cay và cướp đi vali. Cướp xong, chúng phóng xe bỏ trốn về hướng trung tâm thị trấn.

Ông Binh may mắn bị thương nhẹ, sức khỏe tạm ổn. Công an huyện đã trích xuất camera hình ảnh về 2 đối tượng cướp táo tợn trên và khẩn trương truy bắt.

* Bắt 11 đối tượng liên quan vụ án Tuấn “khỉ”

Chiều 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giam 11 người để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tất cả các đối tượng này đều có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987) gây ra tại huyện Củ Chi vào chiều ngày 29-1.

Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm) là một đối tượng bị công an bắt tạm giam để điều tra

Trong số này có Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, SN 1987, quê ở Tây Ninh) và Lê Quốc Minh (SN 1993, trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Được biết, Phạm Thanh Tâm là người cất giữ khoảng 1 tỷ đồng mà Tuấn “khỉ” cướp được sau khi bắn chết 4 người, còn Lê Quốc Minh là người đi chung với Tuấn đến sòng bạc để gây án.

Công an tiếp tục lấy lời khai của từng đối tượng để điều tra.

* Nhóm thanh niên mang dao truy sát người trên phố

Chiều 14-2, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ 5 thanh niên từ 17 - 19 tuổi để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Rạng sáng 12-2, Lư Hoàng Đạt (SN 2002, trú tại TP. Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy đi đến đoạn đường 30/4 (phường Phú Thọ) thì bất ngờ bị Trần Thành Tín (quê ở Đồng Tháp) và Trần Tiến Phú Cường (người địa phương, cùng 17 tuổi) đuổi theo dùng tay, mũ bảo hiểm đánh.

Vì bị đánh không rõ lý do nên Đạt rủ thêm 3 người bạn đi đến khu vực vòng xoay ngã 6 (TP Thủ Dầu Một) tìm nhóm đã đánh mình để nói chuyện.

Lúc này, ngoài Tín và Cường còn có Huỳnh Quốc Khang (quê ở Cần Thơ), Trần Trọng Trí (SN 2003) và Trần Thái Huy (SN 2001, cùng trú tại Bình Dương). Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, nhóm của Tín dùng dao tự chế đuổi chém nhóm của Đạt khiến 2 người đi cùng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, tạm giữ nhóm đối tượng gây án để xử lý theo quy định pháp luật.

* Châu Phi có ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên

Trong thông báo phát đi ngày 14-2, Bộ Y tế Ai Cập cho biết, ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) đầu tiên tại châu Phi không phải là người Ai Cập. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ quốc tịch của người này.

Giới chức y tế Ai Cập cũng đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện.

Các mối liên kết thương mại sâu rộng của châu Phi với Trung Quốc, cùng hệ thống y tế quá tải tại các nước trong khu vực khiến nhiều người lo ngại về khả năng ứng phó của châu lục này nếu dịch corona bùng phát tại đây.

* Dịch Covid-19 hoành hành, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu cải tổ y tế

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra các chỉ đạo khi phát biểu trong một cuộc họp với giới lãnh đạo cấp cao về cải cách sâu rộng tại Bắc Kinh ngày 14-2.

Ông Tập Cận Bình thị sát tình hình phòng chống dịch viêm phổi do virus corona chủng mới tại Bắc Kinh ngày 12-2 (Ảnh: AP)

Theo đó, ông Tập kêu gọi xem lại các luật về điều trị và phòng ngừa dịch bệnh lây nhiễm, cũng như bảo vệ động vật hoang dã, nhấn mạnh sự cần thiết của đẩy mạnh pháp luật về an toàn sinh học.

Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc cũng nói, bất chấp sự khẩn cấp của đợt dịch, các cán bộ không được đánh mất tầm nhìn trong cuộc chiến cải cách kéo dài.