[Audio 1-5-2020] Ngày thứ 15 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

* Ngày thứ 15 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Việt Nam bước sang ngày thứ 15 không có ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Ảnh: Bộ Y tế)

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h sáng ngày 1-5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 15 nước ta không có thêm ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn dừng lại ở con số 270. Trong đó, tổng số người công bố điều trị khỏi Covid-19 là 219 trường hợp, còn 51 bệnh nhân đang điều trị tại 9 cơ sở y tế trên cả nước. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 12 bệnh nhân dương tính trở lại và tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

* Một học sinh đuối nước khi đi qua suối ở Đà Nẵng

Ngày 30-4, một nhóm bạn trẻ 16 người (gồm 3 nữ và 13 nam) rủ nhau đến thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để chơi lễ.

Khi đi qua suối Vũng Bọt, thôn Giàn Bí, một học sinh lớp 10 trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bị sảy chân đuối nước. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tìm kiếm, khoảng nửa tiếng sau đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

* Khởi tố tài xế lùi xe cán chết bé trai 1 tuổi rồi phi tang tại hố rác

Ngày 30-4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) – đã lùi xe tải cán chết cháu bé 1 tuổi. Đối tượng Vinh đã bị khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 22-4, xe tải chở vật liệu xây dựng do đối tượng Vinh điều khiển đã lùi vào hẻm nhỏ ở khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Do thiếu quan sát nên xe tải đã cán chết cháu trai hơn 1 tuổi đang chơi ở phía sau. Sau khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, đối tượng Vinh liền ôm thi thể ra bãi rác giấu rồi quay lại hiện trường xóa giấu vết và lên xe bỏ trốn.

* Đối tượng 4 tiền án đột nhập siêu thị Vinmart phá két sắt

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Mạnh Hiệp (SN 1981, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hiệp

Trước đó, ngày 17-4, đối tượng Hiệp đã đột nhập vào siêu thị Vinmart trên địa bàn Yên Phụ để phá két sắt, lấy trộm nhiều tài sản. Đến ngày 18-4, đối tượng bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận do không có tiền để trả nợ nên đối tượng đã "tăm tia" một số siêu thị, cửa hàng để trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Hiệp từng có 4 tiền án, tiền sự.

* Thủ tướng Nga mắc Covid-19

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Ảnh: RT)

Ngày 30-4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov được chỉ định làm quyền Thủ tướng Nga thay thế trong thời gian ông Mishustin chữa bệnh.

* Thủ tướng Anh tự tin tuyên bố nước Anh đã vượt qua đỉnh dịch

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định nước này đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 khi các số liệu liên quan tới dịch bệnh đang đi xuống. Đồng thời, Thủ tướng Anh cũng đưa ra cam kết sẽ lên kế hoạch đưa cuộc sống người dân từng bước trở lại bình thường trong tuần tới.

* Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp để đối phó với dịch Covid-19

Ngày 30-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông có kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với dịch Covid-19, trước đây dự kiến kết thúc vào ngày 6-5.

Trong ngày 1-5, lực lượng chuyên trách sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày 4-5.