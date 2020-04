[Audio 1-4-2020] Tổ chức "tiệc ma túy" trong đại dịch, hai người bị khởi tố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tổ chức “tiệc ma túy” trong đại dịch, hai người bị khởi tố; Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm nghi do mẹ đẻ, bố dượng bạo hành; Lại lật xe container tại khúc cua cầu Phú Hữu; Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C, Bắc Bộ mưa phùn; Xử phạt nam thanh niên "lẻn" ra ngoài khi đang cách ly tại nhà; Chuyên gia Liên hợp quốc kêu gọi bỏ lệnh trừng phạt nhiều nước để chống Covid-19; Hong Kong bắt 3 đối tượng tình nghi ném bom xăng vào đồn cảnh sát…

* Tổ chức “tiệc ma túy” trong đại dịch, hai người bị khởi tố

Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú Nghệ An) và Lê Duy Nhật (31 tuổi, trú huyện Can Lộc) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi cảnh sát ập vào kiểm tra, 74 người trong số này dương tính với ma túy

Theo đó, rạng sáng ngày 26-3, Quý và Nhật khởi xướng tổ chức “tiệc ma túy” ở một khách sạn trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Khi cảnh sát ập vào bắt quả tang 76 đối tượng đang “bay, lắc”, trong đó 74 người xét nghiệm dương tính với ma túy.

* Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm nghi do mẹ đẻ, bố dượng bạo hành

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung về vụ việc một bé gái được cho là bị bố dượng và mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận phẫn nộ.

UBND phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) xác nhận, vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn. Mẹ đẻ và bố dượng của cháu bé hiện đã bỏ trốn. Thi thể của bé gái đã được bà ngoại đưa về nhà ở Đông Anh an táng. Hiện công an đang điều tra vụ việc.

* Lại lật xe container tại khúc cua cầu Phú Hữu

Tại khúc cua cầu Phú Hữu (quận 9, TP.HCM) xảy ra hàng loạt vụ lật xe, nhất là xe container. Sáng 1-4 một chiếc xe container đang ôm cua khúc này cũng lật nhào. May mắn vụ tai nạn khiến tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 6h sáng 1-4, một xe chở container 40 feet chạy trên đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về Khu công nghệ cao, khi đến khúc cua ngay cầu Phú Hữu đã lật nhào, thùng container văng xuống đường, đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 9 có mặt ghi nhận hiện trường, xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

* Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C, Bắc Bộ mưa phùn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31-3 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm 1-4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Trong khi đó tại Nam Bộ, ngày 1-4, nắng nóng vẫn còn xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15h.

* Xử phạt nam thanh niên "lẻn" ra ngoài khi đang cách ly tại nhà

Lực lượng chức năng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thanh niên 19 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn vì không thực hiện biện pháp cách ly tại nhà theo quy định số tiền 200.000 đồng.

Trước đó ngày 22-3, nam thanh niên này bị yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, chưa hết thời hạn cách ly, anh đã ra khỏi nhà để đi làm nhưng bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, lập biên bản xử lý.

* Chuyên gia Liên hợp quốc kêu gọi bỏ lệnh trừng phạt nhiều nước để chống Covid-19

Chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 31-3 đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế hiện áp đặt với nhiều nước, trong đó có Iran, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Cuba và Zimbabwe, để các nước này có thể đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát.

Phun khử khùng một cơ sở vật chất ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc - bà Hilal Elver nhấn mạnh, đây là vấn đề nhân đạo khẩn cấp và cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương ngay lập tức.

* Hong Kong bắt 3 đối tượng tình nghi ném bom xăng vào đồn cảnh sát

Rạng sáng 1-4, Trụ sở chính Đồn cảnh sát Tân Giới Bắc khu vực Taipo, Sân vui chơi thể thao cảnh sát Prince Edward và ga Đông Mong Kok của Đặc khu hành chính Hong Kong lần lượt bị ném bom xăng.

Ba đối tượng tình nghi là nam giới, đã bị bắt tại chỗ trong khi 2 nhân viên cảnh sát bị thương trong lúc hỗn loạn. Cảnh sát đã phát hiện một bật lửa và mảnh vải trong chai thủy tinh chứa chất lỏng trên cây cầu đi bộ bên cạnh.