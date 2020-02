[Audio 14-02-2020] Phát hiện thi thể người đàn ông chết bất thường trong rừng cao su

Thùy An

* Người đàn ông chết bất thường trong rừng cao su

Trưa 13-2, một số người dân làm việc tại rừng cao su xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nên tỏa đi kiểm tra.

Cạnh một con suối, họ phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng. Người này nằm dưới gốc cây, trên cổ bị sợi dây thắt lưng buộc chặt.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo công an, nạn nhân cao khoảng hơn 1,6 m, khoảng từ 30- 35 tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân.

* Tung tin sai sự thật về Covid-19 để "câu view” bán thực phẩm chức năng

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (41 tuổi, trú TP Vinh) 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên Facebook.

Trước đó, ngày 28-1, Trang đăng lên Facebook cá nhân chia sẻ thông tin viện Nhi Nghệ An đã có người nhiễm virus corona.

Vào cuộc xác minh, điều tra cơ quan chức năng xác nhận nội dung đăng tải trên là sai sự thật, gây hoang mang cho người dân. Việc làm trên chỉ có mục đích là để bán thực phẩm chức năng.

Tính đến 19h ngày 13-2, trên địa bàn Nghệ An chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus corona.

* Cách ly 10 thuyền viên tàu hàng từ Hồng Kông cập cảng Quảng Bình

Sáng 14-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh này đã tiếp cận tàu hàng Pacific Horse, quốc tịch Panama khi tàu này vừa cập cảng Hòn La.

Tàu hàng Pacific Horse vào ngày 9-2 đã đến cảng Hồng Kông – Trung Quốc để bốc dỡ hàng, sau đó lên đường đến cảng Hòn La để xếp hàng quặng đồng. Khi tàu cập cảng Hòn La, chủ tàu có kế hoạch thay đổi 10 thuyền viên do thời gian làm việc trên tàu đã quá thời gian quy định

Để chủ động phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh phát tán trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện tại cảng Hòn La để tiếp nhận, đưa 10 thuyền viên đến các khu cách ly theo kế hoạch.

* Mỹ sẵn sàng miễn trừ trừng phạt giúp Triều Tiên ứng phó COVID-19

Dẫn một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 13-2, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin Mỹ “quan ngại sâu sắc” tới những tác động tiềm tàng của dịch COVID-19 tại Triều Tiên và đang cùng với các tổ chức quốc tế khác nỗ lực kiểm soát sự lây lan virus tại đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus khẳng định, Mỹ sẵn sàng và khẩn trương tạo điều kiện cho các tổ chức viện trợ.

Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) trước đó đề xuất chính sách miễn trừ trừng phạt cho phép một ngân hàng chuyển tiền đến văn phòng quốc gia IFRC ở Triều Tiên. Tổ chức cũng cho hay Triều Tiên hiện cũng đang trong tình trạng cấp bách thiếu đồ bảo hộ và công cụ xét nghiệm để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

* Hamas đơn phương chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Israel

Ngày 13-2, giới chức Bộ Quốc phòng Israel cho biết phong trào vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã thông báo với Israel ý định đơn phương chấm dứt thả bóng bay có gắn chất nổ và bắn rocket vào Israel.

Tại Tel Aviv, một quan chức quốc phòng Israel nhận định: "Đêm hôm nay, cũng như cuối tuần này, sẽ là phép thử cho sự ổn định".

Quan chức này cũng nói thêm rằng "nếu tình trạng yên tĩnh được duy trì, Israel sẽ một lần nữa mở rộng khu vực đánh cá lên 15 hải lý", đồng thời Israel sẽ tái cũng cấp 500 giấy phép cho các doanh nhân tại Gaza vào Israel.