[Audio 13-7-2020] Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm 30.000 USD ở TP.HCM

Những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh từ năm 2021



Bộ KH-ĐT cho biết, Luật Đầu tư 2020 gồm có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục. Theo đó, Luật này cấm đầu tư kinh doanh 8 lĩnh vực, bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; Kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Hai người về từ Nga mắc Covid-19

Hai phụ nữ về nước từ Nga đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại điểm cách ly tập trung sau khi nhập cảnh, đưa tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta lên 372 bệnh nhân.

Cụ thể: Ca bệnh 371 (BN371): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Ca bệnh 372 (BN372): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe hiện là 11.009 người.

Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm 30.000 USD ở TP.HCM

Ngày 12-7, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp Công an Phường Bến Nghé (Quận 1, TP.HCM) kiểm tra một khách sạn 5 sao ở Quận 1, bắt quả tang 3 người mẫu đang bán dâm với giá 18.000 - 30.000 USD/lần.

Cùng lúc, một tổ trinh sát khác kiểm tra một chung cư cao cấp ở Q.7, bắt giữ Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) khi người này đang điều một số diễn viên, người mẫu khác đi bán dâm. Hiện C02 đang lấy lời khai của Vỹ và những người liên quan để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Lục Triều Vỹ bị bắt giữ

Lô ma túy 12.000 viên bị phát hiện trên taxi

Ngày 12-7, trên quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa phận xã Tùng Ảnh (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, trú tại TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vận chuyển ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) được Nguyễn Thị Lương giấu dưới ghế lái của xe ô tô và trong ba lô.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra về đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Cố vấn Nhà Trắng cảnh báo sẽ mạnh tay với TikTok

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết Tổng thống Trump sẽ hành động kiên quyết với ứng dụng Trung Quốc như TikTok hay WeChat, ông phát biểu: "Người Mỹ phải hiểu là tất cả dữ liệu trong các ứng dụng điện thoại di động mà trẻ em rất thích thú sẽ đi ngay đến các máy chủ ở Trung Quốc, tới tay quân đội và giới chức Trung Quốc".

Ông Navarro cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng các ứng dụng này để đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Ông Peter Navarro phát biểu tại Nhà Trắng hồi tháng 6

Mỹ cảnh báo công dân cẩn thận khi xuất hiện tại Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng khuyến cáo công dân nước này cẩn trọng khi xuất hiện tại Trung Quốc do có nguy cơ bị lực lượng chấp pháp tại đây bắt giữ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, công dân nước này có thể bị “thẩm vấn và giam giữ trong thời gian dài” vì những lý do liên quan tới an ninh quốc gia.

Ngày 7-7, Bộ Ngoại giao Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự Mỹ, khiến Trung Quốc sau đó "phản pháo" đây là việc làm nực cười và khẳng định người nước ngoài tại Trung Quốc không có gì phải lo lắng nếu tuân thủ pháp luật.

Khuyến cáo được đưa ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung Quốc tăng cao vì hàng loạt vấn đề, từ đại dịch Covid-19, thương mại đến luật an ninh mới áp dụng với Hong Kong.