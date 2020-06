[Audio 13-6-2020]: Tài xế có hơi men "thổi bay" 35 triệu đồng

Tài xế có hơi men “thổi bay” 35 triệu đồng

Sáng 13-6, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Đ.P. (SN 1981, ngụ phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh). Ông P. bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do lỗi vi phạm nồng độ cồn.

CSGT tăng cường xử phạt nặng các tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích trước và trong khi lái xe

Trước đó, quá trình kiểm tra, trong hơi thở tài xế P. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,658mg/l), vi phạm quy định tại điểm a, khoản 10, điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019.

Ôtô tải lao vào chợ, 5 người chết

Lúc 6h sáng nay 13-6, ôtô tải chở hàng chạy từ hướng Đăk Lăk đi Đăk Nông, khi qua xã Đăk R'La, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, thì xảy ra va chạm với xe công nông chạy hướng ngược lại. Xe tải sau đó lao vào chợ, tông xe tải đang đậu cùng nhiều xe máy và các tiểu thương đang buôn bán, khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm la liệt, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Xe tải lật ngang đè nhiều xe máy và người dân. Vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

“Nguyên nhân ban đầu là xe tải nổ lốp”, ông Trần Văn Thương, Chủ tịch huyện Đăk Mil nói và cho biết cảnh sát đã tạm giữ tài xế, lấy mẫu máu để xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn.

Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga trở bệnh nặng

Kết quả xét nghiệm mới nhất cho biết bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nhiễm trùng nặng hơn, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy gan. Bé được bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An, nặng 2,4 kg, vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn từ ngày 8-6. Một người phụ nữ 31 tuổi, quê Hà Nam, sau đó được cho là mẹ bé An. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang xử lý vụ việc.

Tổng thống Donald Trump phản ứng khi bị đối thủ “tố” không chịu rời Nhà Trắng nếu thất cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ kế hoạch nếu ông không chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, sau khi ứng viên Dân chủ Joe Biden nói ông có thể không chịu rời Nhà Trắng.

“Chắc chắn là nếu tôi không giành chiến thắng thì tôi sẽ không chiến thắng. Ý tôi là, tôi sẽ tiếp tục với các công việc khác”, ông Trump cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News phát sóng ngày 12-6.

Bình luận của ông Trump dường như phát đi tín hiệu rằng ông có thể chấp nhận kết quả bầu cử, song chủ nhân Nhà Trắng không nêu một cách cụ thể, trực diện. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh, hôm 11-6 cũng khẳng định, Tổng thống Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử.

Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội tại Kashmir

Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 12-6 đã giao tranh dữ dội nhằm vào vị trí của nhau dọc Ranh giới kiểm soát chia tách khu vực Kashmir có tranh chấp. Hai bên đã đấu súng tại khu vực Rampur ở huyện biên giới Baramulla, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 105km về phía Tây. Đây là ngày thứ năm hai bên giao tranh tại biên giới.

Tàu ngầm Pháp phóng tên lửa đạn đạo xuyên Đại Tây Dương

Tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược M51 từ vùng biển ngoài khơi Finistere, phía tây nước Pháp.

Tàu ngầm hạt nhân Le Temeraire của Pháp

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tên lửa M51 được trinh sát cơ điện tử Falcon 50 Pháp và RC-135S Cobra Ball của Mỹ giám sát trên toàn bộ hành trình bay. Tên lửa vượt qua quãng đường 5.920 km và rơi xuống khu vực cách Puerto Rico khoảng hơn 600 km về phía bắc. Đây là đợt phóng thứ 9 của dòng M51, loại vũ khí được thử nghiệm lần đầu vào năm 2006.