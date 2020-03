[Audio 13-3-2020] Hai bố con chủ quán trà chanh bị khởi tố vì đánh hàng xóm nhập viện

* Hai bố con chủ quán trà chanh bị khởi tố vì đánh hàng xóm nhập viện

Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Quyền (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Xuân Lãn (30 tuổi), chủ quán trà chanh ở khối 2 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích. Cả hai được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nạn nhân bị bố con ông Quyền gây thương tích là ông Thái Doãn Nam, 55 tuổi, hàng xóm của hai bị can.

Bị xe của khách ở quán trà chanh chặn hết lối đi vào nhà, ông Nam định sang nói chuyện thì bị chủ quán trà chanh cùng nhân viên và người nhà đánh gây thương tích

Trước đó, ngày 30-1, ông Nam từ cơ quan trở về nhà. Lúc đó, toàn bộ xe ở quán trà chanh bịt kín cổng vào. Ông Nam mở cửa xe xuống để nói chuyện thì bất ngờ bị chủ quán trà chanh, người nhà cùng nhiều nhân viên quán lao vào đánh gây thương tích 14%.

* 9X bị bắt cùng súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay

Chiều 12-3, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Trịnh Quốc Gia Vinh (25 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Theo đó, trưa 10-3, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Trúc Tề, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên Vinh điều khiển xe máy SH có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy có 1 khẩu súng bắn bi sắt ký hiệu M911, 100 viên bi sắt, bình ga, roi điện và bình xịt hơi cay.

Tiếp tục đấu tranh, Vinh giao nộp thêm 27 kiếm sắt, 6 bình xịt hơi cay, 5 ống túyp sắt.

Nam thanh niên khai mua số vũ khí trên qua các cửa hàng online rồi bán lại để kiếm lời. Khi 9X đang đi giao hàng cho khách thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

* Hà Nội nghiên cứu giám sát cách ly bằng GPS

Để có thêm hình thức giám sát người cách ly tại nhà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu UBND các quận, huyện nghiên cứu thêm hình thức giám sát người cách ly tại nhà qua GPS trên điện thoại thông minh. TP Hà Nội sẽ nghiên cứu để áp dụng trong thời gian sớm nhất.

Cũng liên quan đến giám sát cách ly, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những câu chuyện về tính tự giác, chủ động của người dân trong phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng cách ly khu vực sinh sống của ca nhiễm COVID-19 tại ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội

"Đây là những tín hiệu tốt về sự tham gia của tất cả người dân vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Khi chúng ta làm tốt, kịp thời, làm tốt công tác giám sát, tôi tin dịch bệnh trên địa bàn thành phố sẽ được đẩy lùi" – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay.

* Phát hiện ca Covid-19 đầu tiên tại các trụ sở Liên hợp quốc

Hãng thông tấn TASS ngày 13-3 dẫn thông tin từ nhân vật trên cho biết một thành viên trong phái bộ Philippines tại LHQ đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là ca nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận tại các trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Theo nguồn tin, đến ngày 12-3, phái bộ Philippines chính thức bị phong tỏa. Các cán bộ và nhân viên tại đây được hướng dẫn tự cách ly và chăm sóc y tế nếu khởi phát triệu chứng nhiễm loại virus này.

Trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: TASS

Trong diễn biến liên quan, ngày 12-3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tuyên bố hoãn kỳ họp thường niên chính từ cuối tuần này vì lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

* Baghdad xác nhận Mỹ không kích nhiều vị trí của các lực lượng ở Iraq

Reuters đưa tin Đài truyền hình Iraq dẫn một tuyên bố của quân đội nước này xác nhận Mỹ đã không kích 4 vị trí của các lực lượng bán quân sự, cảnh sát và quân đội Iraq. Trong các vị trí bị tấn công có một ở Najaf và 3 vị trí khác ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Một quan chức sân bay cũng cho biết đã xảy ra không kích nhằm vào một sân bay đang được xây dựng ở thành phố Kerbala.

Trước đó, Mỹ tuyên bố đã phát động chiến dịch không kích lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Chiến dịch trả đũa của Lầu Năm Góc được thực hiện một ngày sau vụ tấn công bằng rocket khiến 2 binh sỹ Mỹ và 1 nhân viên quân sự Anh thiệt mạng.