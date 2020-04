[Audio 12-4-2020] Bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi được gỡ lệnh cách ly

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi được gỡ lệnh cách ly; Khu vực miền Bắc mưa rét cả tuần sau; Các hãng hàng không nội địa hoạt động trở lại từ ngày 16-4; Khởi tố đối tượng đánh bảo vệ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang; Người gốc Việt ở Đức đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19; Thủ tướng Anh lần đầu lên tiếng kể từ khi nhập viện vì Covid-19; Mỹ vượt Italy, dẫn đầu thế giới về cả số ca mắc và tử vong vì Covid-19.

Bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi được gỡ lệnh cách ly

0h ngày 12-4, sau khi quyết định dỡ cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai được công bố, hơn 500 y bác sĩ tại bệnh viện vỡ òa trong niềm vui sướng khi kết thúc 14 ngày cách ly. Một vài người không kìm nén được sự xúc động, họ đã bật khóc. Bệnh viện Bạch Mai sẽ hoạt động hạn chế cho tới đầu tháng 5 để chuẩn bị lại mọi công tác, vừa đảm bảo khám, chữa bệnh bình thường, vừa đảm bảo chống dịch Covid-19.

Tính đến 6 giờ sáng 12-4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19, tổng số trường hợp vẫn là 258 ca. Trên cả nước hiện có 110 phòng xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 và không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu.

Khu vực miền Bắc mưa rét cả tuần sau

Sáng sớm 12-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội và khu vực các tỉnh phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt mưa dông và thời tiết lạnh ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ kéo dài đến ngày 16-4. Từ ngày 17 đến 19-4, khu vực miền Bắc trưa chiều trời nắng, dù có lúc có mưa rào và dông vài nơi.

Các hãng hàng không nội địa hoạt động trở lại từ ngày 16-4

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet đều thông báo sẽ triển khai bay nội địa trở lại từ ngày 16-4, thời điểm kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lịch bay chi tiết đã được đăng tải trên website và thông tin tới các kênh đại lý của nhiều hãng.

Từ ngày 30-3, các hãng hàng không trong nước tạm dừng các chặng bay quốc tế và cắt giảm phần lớn số đường bay nội địa, nhằm chung tay hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Việc nối lại các đường bay nội địa hứa hẹn sự phục hồi của ngành Hàng không Việt sau những tháng lao đao ứng phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Khởi tố đối tượng đánh bảo vệ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Công an TP.HCM ngày 11-4 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997, thường trú quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30-3, tại khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Được bảo vệ khu dân cư nhắc nhở, Huân không thực hiện mà còn xô xát với bảo vệ, khiến bảo vệ này bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Người gốc Việt ở Đức đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt/Main đã xác nhận thông tin một người Đức gốc Việt đã qua đời tại bang München do mắc Covid-19. Người đàn ông này sinh năm 1962, quê quán tại tỉnh Bến Tre, bị lây nhiễm Covid-19 từ vợ. Đây có thể là trường hợp người gốc Việt ở Đức đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona chủng mới.

Tính đến sáng 12-4, nước Đức đã ghi nhận gần 124.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó 2.736 ca tử vong.

Dù số ca nhiễm mới bắt đầu giảm trong vài ngày qua, nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định sẽ không có nới lỏng giãn cách xã hội cho đến ít nhất ngày 19-4 tới.

Mỹ vượt Italy, dẫn đầu thế giới về cả số ca mắc và tử vong vì Covid-19

Tới rạng sáng 12-3 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã vượt qua Italy trở thành nước có số ca tử vong nhiều nhất do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, với hơn 20.000 trường hợp. Như vậy, Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về cả số ca mắc bệnh lẫn tử vong.



Theo thống kê, ngày 11-4, Mỹ cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận trên 2.000 ca tử vong trong vòng chỉ 1 ngày vì dịch bệnh này. Trong tình hình này, lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả 50 bang của Mỹ và Thủ đô Washington D.C đã được đặt dưới tình trạng thảm họa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Anh lần đầu lên tiếng kể từ khi nhập viện vì Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson đêm 11-4 đã lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi ông phải nhập viện điều trị Covid-19. Thủ tướng Johnson gửi lời cảm ơn các nhân viên ngành y tế tại bệnh viện St Thomas (London), nơi ông đang được điều trị.

“Tôi không biết cảm ơn họ thế nào cho đủ. Tôi nợ họ mạng sống của tôi”, Thủ tướng Johnson cho biết. Hôm 9-4, sau 4 ngày nhập viện, Thủ tướng Anh đã rời khỏi phòng điều trị tích cực để tiếp tục giai đoạn bình phục. Đại dịch Covid-19 hiện đã khiến gần 10.000 người tại Anh thiệt mạng.