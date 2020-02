[Audio 12-2-2020] Anh công bố nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong công-ten-nơ

Người phụ nữ bỏ tiền túi giải cứu 1 tấn dưa hấu rồi phát miễn phí

Ngày 11-2-2020, chị Nguyễn Thị Kim Cúc sống tại TP Đà Nẵng đã bỏ tiền túi mua 1 tấn dưa hấu với giá 5.000 đồng/kg của các thương lái tại chợ đầu mối. Sau đó, số dưa trên được tập kết tại vỉa hè đường Hà Bổng (quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng) và phát miễn phí cho người dân, mỗi người dân được nhận 1 quả dưa.

Người dân đến nhận dưa hấu miễn phí sáng 11-2-2020

Trong thời gian qua, những lo ngại liên quan tới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở Trung Quốc đã khiến việc tiêu thụ nông sản của bà con gặp khó khăn, do các kênh tiêu thụ sang nước láng giềng bị hạn chế. Tình trạng này khiến cả người trồng dưa và thương lái đều gặp khó. Do vậy, chị Cúc đã quyết định làm "Mạnh Thường Quân" giúp đỡ.

Chương trình phát dưa miễn phí vừa được triển khai, đã có rất đông người dân đến nhận dưa. Hầu hết là những người dân có hoàn cảnh khó khăn như xe ôm, sinh viên, người lao động nghèo...

Tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, trị giá hơn 1 tỷ đồng

Chiều 11-2-2020, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội cho biết đang tạm giữ lô hàng khoảng 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội, và đội An ninh - Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 29C-939.89 đang dừng đỗ ở hồ Văn Chương, quận Đống Đa.

Lô hàng khẩu trang trị giá hơn 1 tỉ đồng không có hoá đơn chứng từ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp, tổng số 143.000 chiếc. Toàn bộ số hàng này do các công ty Việt Nam sản xuất.

Bước đầu, người đại diện lô hàng là Chu Ngọc T (trú tại Lạng Sơn) cho biết, toàn bộ số khẩu trang này là loại khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được mua gom trên mạng và được bán với giá 364.000đ/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá số hàng trên là 1,05 tỷ đồng.

Gã bạo hành con trai 4 tháng tuổi bị bắt

Tối 11-2-2020, Công an quận 9, TP. HCM đã bắt Châu Minh Tiến, 24 tuổi về hành vi Cố ý gây thương tích cho con trai 4 tháng tuổi khiến bé gãy chân, chấn thương đầu.

Khai với cơ quan điều tra, Tiến cho biết, tối 3-2-2020 y đón con trai Châu Minh Khôi từ bên vợ về nhà ở phường Long Phước, quận 9, chăm sóc. Sau khi cho con uống sữa để đi ngủ, thì đến 23h bé Khôi thức giấc, khóc, Tiến dỗ không nín nên bực tức tát con. Đứa trẻ khóc nhiều hơn, Tiến tiếp tục đánh, giật võng khiến bé Khôi văng xuống đất.

Chị Tím bên con trai chiều 6-2-2020

Sau đó, cháu Khôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở chân và mặt. Nạn nhân được xác định tổn thương 37%. Bé bị gãy chân nhưng không thể phẫu thuật do còn bị nhiều tổn thương khác và xuất huyết não. Các chấn thương cho thấy bé bị bạo hành nên bác sĩ báo với cảnh sát.

Theo chị Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi, mẹ bé Khôi), từ ngày bé mới sinh, người bố từng nhiều lần đánh con, chị can ngăn thì cũng bị đánh theo.

Mâu thuẫn cá nhân, em trai dùng dao đoạt mạng anh ruột

Ngày 11-2-202, UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, tối cùng ngày trên địa bàn thị trấn đã xảy ra một vụ án mạng khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là ông Tr. V. Ph. (SN 1958, ở khu 2, thị trấn Tiên Lãng).

Trước đó, vào trưa cùng ngày, ông Tr.V. Ph. cùng em trai là Trần Văn Phít (SN 1962, cùng ở thị trấn Tiên Lãng) dự lễ cúng tổ và sau đó ăn cơm tại nhà thờ họ. Tại đây, hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, do được mọi người có mặt tại đây can ngăn nên ông Phít trở về nhà.

Đến khoảng 12h30’ ngày 11-2-2020, ông Ph. tìm đến nhà ông Phít và giữa hai bên lại xảy ra lời qua tiếng lại. Bực mình, ông Phít dùng dao đâm ông Ph. thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Phít đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục điều tra làm rõ.

Philippines bất ngờ hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Ngày 11-2-2020, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, nhà lãnh đạo nước này đã chỉ đạo chấm dứt Thỏa thuận lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Dutete đã đưa ra quyết định trên sau khi Mỹ hủy bỏ thị thực của một trong những đồng minh thân cận của ông, Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa.

Ông Duterte đã nhiều lần lên án các chính trị gia Mỹ vì chỉ trích cuộc chiến chống ma túy tại Philippines và thậm chí cấm một số nhà lập pháp Mỹ vào nước này. Người đứng đầu chính phủ Philippines phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng, cảnh sát ở nước họ vi phạm nhân quyền, đồng thời nói rằng Manila không cần bất kỳ sự can thiệp nào của cộng đồng quốc tế.

Thỏa thuận lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ có hiệu lực vào ngày 27-5-1999, quy định mối quan hệ giữa quân đội Mỹ ở Philippines và chính quyền Manila. Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Philippines kể từ khi đất nước này chính thức giành được độc lập vào năm 1945. Manila đã cho phép Washington đặt các căn cứ của hải quân, không quân và lục quân trên khắp nước này.

Anh công bố nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong công-ten-nơ

Cảnh sát Anh hôm 11-2-2020, dẫn kết quả kiểm tra tử thi cho hay, 39 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh trên công-ten-nơ đã tử vong vì bị ngạt khí và tăng thân nhiệt trong một không gian kín.

Các nạn nhân được tìm thấy tại hạt Essex, đông London vào ngày 23-10-2019, sau khi công-ten-nơ chứa họ được đưa từ Bỉ sang Anh.

Các nạn nhân tử vong trong một công-ten-nơ hồi tháng 10-2019 (Ảnh: AFP)

Giới chức Anh cũng cho biết, đã bắt thêm 2 người nghi có liên quan tới vụ việc. Họ cũng đang điều tra thêm về 2 hành trình tương tự được thực hiện ngày 11-10 và 18-10-2019.

Cảnh sát Essex nói một người đàn ông 22 tuổi đã bị bắt ở Bắc Ireland ngày 10-2-2020 vì nghi ngờ giết người và có hành vi hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, đối tượng Gheorghe Nica, 43 tuổi, sinh sống ở Essex bị bắt tại sân bay Frankfurt, Đức ngày 29-1-2020 và bị cáo buộc 39 tội giết người.

Tài xế lái xe tải chở công-ten-nơ chứa 39 người đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp hồi tháng 11-2019 và đang chờ xét xử.