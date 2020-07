[Audio 11-7-2020] Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran chạm mốc 250.000 người

ANTD.VN - Bản tin an ninh 59 giây ngày 11-7-2020. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cụ ông yêu cầu bồi thường 12 tỉ đồng vì chịu oan sai gần 40 năm; Bắt 2 đối tượng giả danh Công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Lĩnh án tử hình vì 19 lần xách thuê ma túy; Khởi tố 2 anh em ruột tội chém công an viên; Số ca nhiễm Covid-19 tại Iran chạm mốc 250.000 người; WHO cảnh báo thế giới về mối đe dọa lớn hơn đại dịch Covid-19.