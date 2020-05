[Audio 11-5-2020] Mỹ nghi Trung Quốc tấn công mạng lấy dữ liệu vaccine Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bệnh nhân từ UAE về bị suy hô hấp; Dừng đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc cho đến hết tháng 5; Thương tâm 2 mẹ con tử vong khi dùng máy phát điện; Mỹ nghi Trung Quốc tấn công mạng lấy dữ liệu vaccine Covid-19; New York cảnh báo hội chứng bí ẩn liên quan Covid-19; Tàu robot của Nga lần đầu lặn xuống vực sâu nhất thế giới…

Bệnh nhân từ UAE về bị suy hô hấp

Nữ bệnh nhân 50 tuổi, từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) về, viêm phổi và suy hô hấp, chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, sáng 11-5 cho biết “bệnh nhân 278” ho nhiều, sốt cao, mạch và huyết áp ổn. Mẫu bệnh phẩm phết mũi họng dương tính nCoV.

Khu vực cách ly đặc biệt điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: VNE

Đây là một trong 17 bệnh nhân ghi nhận ngày 7-5. Họ đi chung chuyến bay từ UAE về Bạc Liêu ngày 3-5, cách ly tập trung ngay. 16 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.



Dừng đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc cho đến hết tháng 5

Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 chưa được cải thiện nên Chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết tháng 5. Như vậy, lao động Việt Nam sẽ không thể sang Nhật Bản làm việc cho đến hết tháng 5-2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bám sát tình hình thực tế dịch bệnh tại Nhật Bản và quy định về hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài để phối hợp với đoàn thể tiếp nhận điều chỉnh thời gian xuất cảnh của lao động cho phù hợp.

Thương tâm 2 mẹ con tử vong khi dùng máy phát điện

Sáng qua, nhiều diễn đàn của mạng xã hội chia sẻ vụ việc đau lòng khi người mẹ trẻ cùng đứa con trai mới 15 tháng tuổi bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện khi ngủ.

Sự việc xảy ra tại khu phố Mới, thị trấn Me (H.Gia Viễn, Ninh Bình). Trao đổi với báo giới, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an H.Gia Viễn, Ninh Bình, cho biết: “Bước đầu chúng tôi xác định vì mất điện nên chị Trang đã bật máy phát điện đặt trong nhà, cách phòng ngủ của nạn nhân bằng một gian nhà khác. Và có thể đó là nguyên nhân gây ngạt khí khiến mẹ con chị ấy tử vong”.

Mỹ nghi Trung Quốc tấn công mạng lấy dữ liệu vaccine Covid-19

Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sắp ra cảnh báo về việc các tin tặc và gián điệp giỏi nhất của Trung Quốc đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Washington để phát triển vắc xin Covid-19.

Mỹ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới

Theo New York Times, bản dự thảo về cảnh báo công khai do Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ dự kiến đưa ra trong vài ngày tới, cho biết Trung Quốc đang tìm cách chiếm đoạt “tài sản trí tuệ và dữ liệu y tế cộng đồng có giá trị liên quan tới vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm thông qua những hình thức trái phép”.

New York cảnh báo hội chứng bí ẩn liên quan Covid-19

Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo hôm qua gửi lời cảnh báo tới chính phủ và cơ quan y tế 49 tiểu bang khác của Mỹ về một hội chứng bí ẩn mới liên quan đến dịch Covid-19. Hội chứng này gây bệnh nặng, thậm chí khiến trẻ nhỏ tử vong. Theo ông Coumo, cả 3 bệnh nhân đều tử vong sau khi có dấu hiệu viêm mạch máu.

Thống đốc bang New York nói rằng, tình trạng này giống với hội chứng sốc độc và bệnh Kawasaki - bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính, không rõ nguyên nhân, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi.

Tàu robot của Nga lần đầu lặn xuống vực sâu nhất thế giới

Tàu robot tự hành Vityaz của Nga đã lặn xuống đáy Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương và cắm phao biểu tượng mừng Ngày chiến thắng phát xít lần thứ 75, tại vực sâu nhất thế giới.

Tàu robot tự hành Vityaz của Nga

Điểm sâu nhất trong lần lặn của tàu robot được ghi nhận là 10.028 m, Hãng RT dẫn thông tin từ Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu tiên tiến của Nga cho biết.

Với thành tựu trên, tàu robot Vityaz của Nga đã gia nhập nhóm các tàu lặn của thế giới có thể đạt đến độ sâu dưới 10.000m.