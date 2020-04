[Audio 11-4-2020] Bắt giữ đối tượng trộm gần 400 triệu đồng trong ô tô đỗ ven đường

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Xử phạt hàng loạt trường hợp ra ngoài không lý do ở khu chung cư Times City

Ngày 10-4, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 28 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng tại khu chung cư cao cấp thuộc địa bàn phường quản lý.

28 người bị phạt chủ yếu là cư dân sống trong khu đô thị Times City, trong đó có 5 trường hợp bị xử phạt vì lỗi không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Mỗi người vi phạm bị phạt 200.000 đồng theo quy định.

* Phát hiện xưởng gia công vật tư y tế không bảo đảm chất lượng

Ngày 10-4, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 26 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ Hưng Thịnh Phát (tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông) đã phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm vật tư y tế làm gia công không bảo đảm chất lượng.

Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hà Đông kiểm tra kho hàng vật tư y tế không đảm bảo chất lượng

Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty đã xuất trình đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê gia công, hóa đơn nguyên liệu vải không dệt nhưng chưa có công bố chất lượng sản phẩm.

* Bắt giữ đối tượng trộm gần 400 triệu đồng trong ô tô đỗ ven đường

Chiều 10-4, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đắc Võ Tân (SN 2001, trú tại thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an

Trước đó, chiều ngày 5-4, anh Đặng Văn Vinh (SN 1994, trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) lái xe ô tô hiệu Honda Civic BKS 75A-124.44 đến đỗ trước số nhà 107 A đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, TP Huế). Đến chiều 6-4, anh Vinh ra về, kiểm tra thì phát hiện mất số tiền 380 triệu đồng để trong xe nên đã trình báo công an. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã phát hiện ra Tân là nghi phạm.

* Tuyên phạt 9 tháng tù đối tượng tấn công lực lượng phòng chống Covid-19

Hôm 10-4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Trước đó, chiều ngày 4-4, đối tượng đã có hành vi xúc phạm và dùng mũ cối đánh 2 thành viên tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên xã Đông Hải - Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) khi được lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm.

* Hàn Quốc sắp tạm ngừng miễn thị thực nhập cảnh ngắn hạn

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn đã được các cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài cấp cho người nước ngoài trước ngày 5-4.

Hàn Quốc tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp

Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13-4 và áp dụng với tất cả người nước ngoài tới Hàn Quốc, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ.

* Italia gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc

Trong cuộc họp báo tại Rome tối ngày 10-4, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte chính thức công bố quyết định kéo dài các lệnh phong toả tại quốc gia này đến ngày 3-5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch toàn cầu Covid-19. Đồng thời, ông cũng công bố sắc lệnh mới về giai đoạn 2 trong công tác ứng phó với dịch bệnh tại Italia.

