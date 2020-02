[Audio 11-2-2020] Phát hiện bộ xương người trong bãi đất trống

Thùy An

* Phát hiện bộ xương người trong bãi đất trống

Khoảng 17h ngày 10-2, một người dân trong lúc cắt cỏ đã phát hiện một bộ xương, ở khu vực bãi đất trống trên đường Bến Chà Vi, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện bộ xương người

Theo quan sát, khu vực phát hiện bộ xương nằm ở bãi đất trống, ít người qua lại.

Công an nhận định đây là bộ xương người. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ danh tính người này.

* Phạt 12,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật

Nguyễn Quang Dũng (35 tuổi, trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bị phạt do tung tin có người Trung Quốc đang ở Tương Dương bị ốm nhưng không ai thăm khám.

Quyết định xử phạt Dũng được UBND huyện Tương Dương ký ngày 10-2, căn cứ điều 64 Nghị định 174/2013 về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngày 31-1, Nguyễn Quang Dũng đăng lên Facebook cá nhân cho rằng "khu vực xã Yên Na (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có người Trung Quốc ốm từ Tết nhưng tới nay không thấy ai tới kiểm tra".

Cơ quan chức năng cũng xác định người đàn ông Trung Quốc mà Dũng nói tới bị bệnh viêm họng và đã tới cơ sở y tế lấy thuốc nay đã khỏi bệnh.

* Người phụ nữ trở về từ Trung Quốc biến mất khi đang ở khu cách ly

Tối 10-2, một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang cử lực lượng truy tìm một người phụ nữ sau khi chị này biến mất khỏi khu cách ly tại Trung đoàn 123, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Sáng cùng ngày, lực lượng bộ đội tại khu cách ly Trung đoàn 123 (đóng trên địa bàn TP Lạng Sơn) phát hiện thiếu 3 người khi thực hiện việc điểm danh.

Người phụ nữ 44 tuổi quê Hải Phòng đã trốn khỏi nơi cách ly

Sau đó, 2 người được xác nhận vẫn có mặt tại trung đoàn do vào nhầm phòng. Đến 17h30 cùng ngày, người phụ nữ vắng mặt khi điểm danh vẫn chưa trở về khu cách ly. Người này 44 tuổi, trú tại tỉnh Hải Phòng. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy tìm người phụ nữ để đưa về nơi cách ly.

* Tổng thống Donald Trump không muốn gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trước bầu cử

Theo hãng Yonhap, Đài CNN dẫn hai nguồn tin ngày 10-2 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng ông không muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi tháng 2-2019 thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28-2-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

CNN dẫn các nguồn tin trên nêu rõ: "Khi mà Tổng thống Trump tập trung vào chiến dịch tái tranh cử, mong muốn thảo luận vấn đề (Triều Tiên) đã suy giảm."

Theo CNN, các thành viên trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump cũng không tin rằng Triều Tiên là một nhân tố quan trọng trong cuộc bầu cử.

Một quan chức thạo tin về các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump với Triều Tiên nói với CNN rằng, các cuộc đàm phán hiện "đã chết."

* Triều Tiên điều 500 người đến biên giới Trung Quốc chống nCoV

Theo báo cáo của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ngày 11-2, Triều Tiên đã điều khoảng 500 nhân sự đến khu vực biên giới với Trung Quốc trong động thái mới nhất nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra trên lãnh thổ nước này.

Báo cáo trên cho hay, Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên gần đây đã điều những nhân viên nêu trên tham gia các hoạt động cách ly ở khu vực biên giới theo đề nghị của chính phủ.