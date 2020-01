[AUDIO 11-1-2020] Vụ phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Chưa có dấu hiệu án mạng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Chưa có dấu hiệu án mạng; Xe tải va chạm nhóm học sinh Long An, 2 người thương vong; Triệt phá đường dây lô đề xuyên quốc gia giao dịch 500 triệu đồng/ngày; Bắt nghi phạm ném mắm tôm vào nhà dân hòng gây sức ép đòi nợ; Quốc vương độc thân của Oman qua đời; Iran công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng.

* Vụ phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh: Chưa có dấu hiệu án mạng



Ngày 11-1-2020, liên quan đến vụ việc người dân phát hiện 9 bộ hài cốt nghi của người trong vườn nhà dân khiến dư luận hoang mang, phía Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) xác định vẫn chưa thấy có dấu hiệu án mạng.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, chiều ngày 10-1-2020, lực lượng chức năng đã lấy lời khai của bà Cao Thị Cẩm Vân, chủ ngôi nhà phát hiện 7 bộ hài cốt (trú tại Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu).

Qua điều tra, bà Vân bước đầu khai nhận, toàn bộ số hài cốt được chồng bà là ông Đinh Văn X. mua về để bán lại cho người khác. Theo đó, ông X. đã mua hài cốt trên về theo lời yêu cầu của một đối tượng (chưa rõ danh tính) ở Đắk Lắk. Sau đó, ông X. tiếp tục tìm mua xương cốt tại Đắk Lắk đem về để tại nhà, chờ tìm người bán nhưng chưa bán được. Số hài cốt đó chưa giao dịch thành công thì ông X. đã qua đời.

Bà Vân còn khai thêm, bà không hề hay biết về 7 bộ hài cốt phát hiện trong nhà mình mà chỉ biết 2 bộ được phát hiện trong ao nuôi ba ba của anh Đinh Văn P. (cháu bà Vân) do chính mình vứt đi, do có nghe ông X. dặn dò trước khi qua đời. Ngoài ra, bà Vân chưa gặp và không biết người giao dịch mua hài cốt với ông X.

Trước đó, vào sáng 9-1-2020, anh P. hoảng hốt phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ không) 2 bộ hài cốt nằm trong túi vải. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng với lực lượng kỹ thuật hình sự Bộ Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện thêm 7 bộ hài cốt tại nhà bà Vân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Xe tải va chạm nhóm học sinh Long An, 2 người thương vong

Khoảng 16 giờ ngày 10-1-2020, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã An Nhựt Tân (Tân Trụ, Long An) khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương.

Vào thời điểm trên, nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thành Nam trên địa bàn đang đi học về thì bị ô tô tải biển số 51C - 534.68 chở cửa nhôm lưu thông cùng chiều vượt lên va chạm vào nhóm học sinh.

Hậu quả khiến em Nguyễn Tuyết Ngọc (12 tuổi, trú tại ấp 4, xã An Nhựt Tân) tử vong tại chỗ và em Đỗ Thị Tuyết Cưng (12 tuổi, trú cùng ấp 4, xã An Nhựt Tân) bị chấn thương nặng. Em Cưng sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế đã đến Công an xã An Nhựt Tân trình báo.

* Triệt phá đường dây lô đề xuyên quốc gia giao dịch 500 triệu đồng/ngày

Chiều 10-1-2020, Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Lan (SN 1987, trú tại TP Hà Tĩnh) cùng 12 người khác ở độ tuổi 29-50 về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng liên quan tới đường dây lô đề ở Hà Tĩnh

Qua điều tra, từ giữa năm 2019, Lan cùng đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề ở các huyện tại Hà Tĩnh và cả các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Nai. Các “đại lý” cấp dưới sẽ nhận nhiệm vụ ghi và chuyển bảng lô, đề của người chơi về cho Lan cùng những người đứng đầu tổng hợp, thanh toán.

Trung tuần tháng 10, Công an Hà Tĩnh huy động lực lượng chia làm 8 tổ công tác phối hợp với đơn vị liên quan đột kích nhiều điểm ghi lô đề ở Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận của Lan và đồng phạm.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu 100 triệu đồng, 2 ôtô, hàng chục thẻ ngân hàng và điện thoại cùng tang vật liên quan.

Theo công an, mọi giao dịch với khách, nhóm của Lan đều nhắn tin bằng điện thoại. Mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc khoảng 500 triệu đồng.

* Bắt nghi phạm ném mắm tôm vào nhà dân hòng gây sức ép để đòi nợ

Ngày 10-1-2020, Công an TP Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (SN 1991, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để điều tra liên quan vụ ném mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua Nguyễn Văn Chiến cho người dân vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 3.000 đồng/1 triệu/ngày.

Khi người vay chậm trả lãi, gốc thì Chiến gọi điện, nhắn tin đe dọa, dùng chất bẩn ném vào nhà người vay tiền và thân nhân của họ gây áp lực để buộc các con nợ phải trả nợ.

Ngày 7-1-2020, Chiến ném mắm tôm vào nhà chị V.T.H.N. ở đường Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa hòng gây sức ép để đòi nợ.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận có cho chị N. vay một khoản tiền, nhưng đến hẹn trả lãi chị N. cứ khất lần. Do vậy Chiến quyết định mua hai chai mắm tôm, khoảng 1 giờ sáng 7-1-2020, Chiến dùng xe không có biển kiểm soát, mặc áo chống nắng bịt kín đầu đến trước nhà chị N. ném mắm tôm vào cửa rồi bỏ chạy.

*Quốc vương độc thân của Oman qua đời

Quốc vương Oman Qaboos bin Said

Theo truyền thông của nước Oman, Quốc vương Oman Qaboos bin Said đã qua đời đêm ngày 10-1-2020, hưởng thọ 79 tuổi. Quốc vương không có con và không công khai bổ nhiệm người kế vị.

Quốc tang sẽ diễn ra trong 3 ngày và treo cờ rủ 40 ngày.

Quốc vương lên nắm quyền cai trị đất nước từ năm 1970. Trong 50 năm trị vì ông đã biến Oman từ một mảnh đất theo đuổi con đường khép cửa đã tái hòa nhập với thế giới hiện đại và trở thành quốc gia ổn định nhất thế giới Arab.

* Iran công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Ukraine làm 176 người thiệt mạng

Hôm nay, Iran công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay làm 176 người thiệt mạng ngay sau cuộc họp của ủy ban điều tra có sự tham gia của các thành viên trong nước và nước ngoài liên quan.

Quân đội Iran thừa nhận trên truyền hình hôm nay rằng đã "vô tình" bắn hạ chiếc Boeing 737-800.

Trước đó, ngày 8-1-2020, chiếc Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine, ngay sau khi Iran phóng loạt tên lửa tấn công vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq để trả thù vụ Mỹ giết tướng Qassem Soleimani của họ tại Baghdad.