[Audio 10-7-2020] Quảng Ninh: Cách ly 33 người nhập cảnh trái phép

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Ninh: Cách ly 33 người nhập cảnh trái phép; Phát hiện xe khách chở gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc; Thanh niên say rượu đánh nữ bảo vệ chung cư; Thanh Hóa: Nổ súng sau va chạm ôtô; Đột kích quán karaoke, phát hiện 20 thanh niên dương tính với ma tuý; Venezuela "thẳng tay" bắn hạ máy bay mang số hiệu Mỹ nghi chở ma túy; Cảnh sát tìm thấy thi thể của thị trưởng Seoul.

* Quảng Ninh: Cách ly 33 người nhập cảnh trái phép

Chiều 9-7, tại biên giới thuộc xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Bắc Sơn phát hiện 33 người vượt biên từ Trung Quốc sang.

Chốt kiểm soát khu vực biên giới của đồn Biên phòng Bắc Sơn

Qua điều tra lấy lời khai, 33 người này từ tháng 2 đã vượt biên trái phép qua biên giới tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn để sang Trung Quốc làm thuê. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, phía Trung Quốc siết chặt quản lý lao động, nhóm người Việt không có việc làm nên đành vượt biên về nước.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa 33 người đi cách ly tập trung tại cơ sở ở thành phố Móng Cái.

* Phát hiện xe khách chở gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Ngày 9-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao vụ xe khách chở số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe khách chở rượu lậu bị phát hiện

Trước đó, rạng sáng 9-7, một tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) đã phát hiện một chiếc xe khách mang BKS 51B – 227.83 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện có nhiều loại rượu ngoại được đóng thùng chất dưới gầm xe. Tiến hành kiểm đếm, tổ phát hiện tổng cộng 960 chai rượu ngoại chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay sau đó, hàng hóa và phương tiện được đưa về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng, làm rõ theo quy định.

* Thanh niên say rượu đánh nữ bảo vệ chung cư

Ngày 9-7, lãnh đạo Công an phường La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên hành hung nữ nhân viên bảo vệ xảy ra tại tòa nhà Anland Complex.

Ngày 8-7, trong lúc chị T.N.Q. (23 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, là nhân viên bảo vệ của tòa nhà) đang trực tại phòng camera của tòa chung cư trên thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi chị Q ra mở cửa thì bất ngờ bị một nam thanh niên mặc áo trắng quần đen xông vào hành hung.

Khi nữ bảo vệ chạy vào phía trong phòng thì bị nam thanh niên đuổi theo và dùng tay đánh tới tấp vào đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường La Khê đã xuống hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh Hóa: Nổ súng sau va chạm ôtô

Ngày 9-7, Công bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí trái phép.

Đối tượng Công tại cơ quan điều tra

Vào khoảng 12h ngày 30-6, xe khách biển số Thanh Hoá chạy trên tuyến đường nối quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh, khi đến địa phận xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người địa phương.

Tài xế sau khi gây ra va chạm xe đã không dừng lại giải quyết nên chặn ôtô yêu cầu giải thích. Hai bên cãi vã, xô xát. Nghe tin người cùng nhà xe bị uy hiếp, tài xế Công đi ôtô đến và rút súng bắn vào đám đông. Đạn nổ nhưng không có ai bị thương.

Công lên ôtô bỏ trốn và bị bắt sau hơn một tuần gây án. Cảnh sát thu giữ một khẩu súng quân dụng và một viên đạn. Bị can từng có một tiền án khai, mua khẩu súng và ba viên đạn tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu, TP Lào Cai để phòng thân.

Đột kích quán karaoke, phát hiện 20 thanh niên dương tính với ma tuý

Khoảng 23h ngày 8-7, tổ công tác của Công an huyện Hoa Lư phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke “LionKing” thuộc địa bàn thôn Tuân Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư. Quán karaoke này do Dương Văn Hải (SN 1986, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) làm chủ.

Phát hiện 20 nam nữ dùng ma túy trong quán karaoke

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng của quán hát có 25 thanh niên nam, nữ nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ một số tang vật liên quan. Qua kiểm tra nhanh có 20/25 thanh niên nam nữ dương tính với chất ma tuý.

Công an huyện Hoa Lư đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Venezuela “thẳng tay” bắn hạ máy bay mang số hiệu Mỹ nghi chở ma túy

Bộ Tư lệnh tác chiến chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Venezuela (CEOFANB) ngày 8-7 tuyên bố, họ đã bắn rơi một chiếc máy bay mang số hiệu Mỹ xâm phạm không phận nước này.

Đây là chiếc máy bay tư nhân Hawker 800 đang thực hiện chuyến bay từ bang Toluca của Mexico tới hòn đảo Cozumei thuộc vùng biển Caribbean.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm máy bay bị bắn hạ, cũng như số lượng hành khách và hàng hóa được chở. Nhưng Sputnik nhận định đây có thể là máy bay chở ma túy, bởi quân đội Venezuela hồi tháng trước cũng đã bắn hạ một chiếc máy bay tương tự.

Mỹ hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến thông tin trên.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của thị trưởng Seoul

Sau khi mất tích một cách bí ẩn, thi thể của thị trưởng Seoul, Hàn Quốc Park Won-soon đã được tìm thấy ở khu vực phía bắc Seoul vào đêm ngày 9-7.

Một đội cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ông Park ở một khu rừng trên núi Bukak, gần dinh thự của ông vào tối ngày 9-7. Thị trưởng Seoul được cho là đã tự sát, tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang cố gắng điều tra chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tham gia vào cuộc tìm kiếm ông Park, cùng với đó là máy bay không người lái và chó nghiệp vụ.

Theo thông tin từ chính quyền thành phố Seoul, thị trưởng Park đã thông báo nghỉ làm ngày 9-7 do những vấn đề về sức khỏe. Ông đã hủy bỏ toàn bộ các kế hoạch trong ngày, bao gồm một cuộc họp ở văn phòng của ông vào lúc 16h40.