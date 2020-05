[Audio 10-5-2020] "Nữ quái" lừa người vào khách sạn trấn lột tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Nóng” đề xuất của Bộ GTVT về bắt buộc xe máy bật đèn vào ban ngày; Nhóm trộm chuyên đập kính ô tô sa lưới; Khởi tố 5 kẻ bán nhang đèn “chặt chém” du khách ở An Giang; “Nữ quái” lừa người vào khách sạn trấn lột tài sản; Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi cách chống Covid-19 của Nhà Trắng là “thảm họa”; Căn cứ lớn nhất của Nga tại Syria bị tấn công.

“Nóng” đề xuất của Bộ GTVT về bắt buộc xe máy bật đèn vào ban ngày

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi để thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong dự thảo này, một trong các quy định mới bổ sung là đề xuất xe máy phải bật đèn sáng suốt cả ngày.

Ban soạn thảo cho biết, quy định xe máy bật đèn cả ngày được Bộ GTVT căn cứ theo Công ước Vienna 1968 về báo hiệu đường bộ mà Việt Nam là thành viên. Quy định này đã áp dụng tại Canada, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như 7/10 nước ASEAN.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giao thông không ủng hộ dự thảo sửa đổi này, cho rằng không nên quy định cứng nhắc thời gian mà phải tùy theo thời tiết từng khu vực, từng tuyến đường.

Nhóm trộm chuyên đập kính ô tô sa lưới

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 10 thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản bên trong xe. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu gây án năm nay 20 tuổi, trong khi những người còn lại chỉ ở độ tuổi 15-17.

Tính đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an xác định nhóm này đã gây ra 15 vụ, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính lên tới 200 triệu đồng. Các đối tượng hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Khởi tố 5 kẻ bán nhang đèn “chặt chém” du khách ở An Giang

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng bán nhang, đèn cố ý gây thương tích tại Miếu Bà, chúa Xứ Núi Sam.

Đây là nhóm đối tượng bán cho khách 2 bộ đồ cúng với giá 60.000 đồng/bộ, nhưng sau đó đòi trả thêm 600.000 đồng tiền 2 ốp nhang để trong 2 bộ đồ cúng. Nhóm khách không đồng ý, ngồi yên trên xe ô tô quay phim liền bị nhóm này đòi đưa điện thoại xóa clip và vây đánh làm bị thương 4 người. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn và bị bắt giữ.

“Nữ quái” lừa người vào khách sạn trấn lột tài sản

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày 10-5 đã tạm giữ Lê Minh Thư (quê Bến Tre) cùng 4 nghi can (từ 21-25 tuổi, cùng quê TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, Thư cùng 4 thanh niên thường tụ tập sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm lập kế hoạch cướp tài sản.

“Nữ quái” lên mạng vờ làm quen với nam thanh niên 24 tuổi (quê TP Mỹ Tho). Thư hẹn anh này đến khách sạn ở TP Mỹ Tho “tâm sự”. Khi nạn nhân vừa vào phòng, bất ngờ bị 4 thanh niên dùng dao, búa đe dọa, cướp 1 điện thoại, 600.000 đồng cùng 1 xe máy. Cảnh sát bắt được cả nhóm tại khách sạn. Qua kiểm tra, cả 5 người đều dương tính ma túy.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi cách chống Covid-19 của Nhà Trắng là “thảm họa”

Trong cuộc trò chuyện với các thành viên Hiệp hội Cựu sinh viên Obama tối 8-5, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, phản ứng của chính quyền trước dịch Covid-19 là lời nhắc nhở quan trọng về lý do tại sao cần có một sự lãnh đạo mạnh mẽ trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu. “Khi quan niệm rằng “tôi được gì” và “mặc kệ người khác” vẫn tồn tại trong chính quyền của chúng ta, tình hình sẽ trở thành thảm họa hỗn loạn”, ông Obama nói.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 80.000 trường hợp tử vong.

Căn cứ lớn nhất của Nga tại Syria bị tấn công

Ngày 9-5, chiến binh thánh chiến đã bắn một số tên lửa Grad vào tỉnh ven biển Latakia và cố tấn công vào căn cứ lớn nhất của Nga tại Syria là căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Jableh. Đáp lại cuộc tấn công trên, quân đội Syria đã phản kích dữ dội bằng việc phóng một loạt tên lửa và đạn pháo về phía các đơn vị thánh chiến, gây ra một số vụ nổ dọc biên giới hành chính Latakia - Idlib.

Được biết, căn cứ không quân Hmeimim là một trong những căn cứ được bảo vệ tốt nhất ở Syria, nơi đây không chỉ có hệ thống phòng thủ S-400 của Nga mà còn có một số hệ thống phòng không khác.

Hàn Quốc trước nguy cơ bùng phát “làn sóng dịch Covid-19 thứ 2”

Ngày 9-5, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 gia tăng trở lại, ở mức cao nhất trong ngày kể từ đầu tháng 4 đến nay. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, hầu hết các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới có liên quan đến các câu lạc bộ và quán bar ở khu phố Itaewon, Thủ đô Seoul.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát “làn sóng dịch bệnh thứ 2”, Hàn Quốc đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của tất cả các quán bar, câu lạc bộ cũng như các cơ sở giải trí hoạt động về đêm ở nước này.