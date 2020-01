[Audio 10-1-2020] Bộ Công an vào cuộc vụ phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh

* Bộ Công an vào cuộc vụ phát hiện 9 bộ hài cốt ở Tây Ninh

Ngày 10-1-2020, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện 9 bộ hài cốt được giấu dưới ao và trong một nhà dân trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Theo công an xã Phước Thạnh, tại nơi phát hiện ra hai bộ xương, do lá cây khô rụng xuống phủ kín nên không ai phát hiện ra. Trong thời gian qua, trên địa bàn không có người mất tích.

Bộ Công an đang điều tra làm rõ vụ phát hiện 9 bộ hài cốt

Trước đó, một người dân đến trình báo phát hiện 2 bộ xương cốt nằm trong túi vải sau nhà. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết và điều tra mở rộng vụ việc. Quá trình điều tra thu giữ thêm 7 bộ xương cốt khác gần nơi phát hiện 2 bộ xương trước đó.

* Đột kích tụ điểm đá gà ở Nha Trang, cảnh sát tạm giữ 29 đối tượng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ 29 đối tượng để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, sáng 9-1, nhiều lực lượng thuộc Công an TP Nha Trang đột kích vào một tụ điểm đá gà ăn tiền ở trong hẻm thuộc phường Ngọc Hiệp.

29 đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Tại đây, công an phát hiện 29 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng không thoát. Trong sới gà, công an thu giữ 7 xe máy, hơn 47 triệu đồng, 24 điện thoại và 3 con gà đá.

Cảnh sát cho biết sới gà này do Dương Minh Ý, 31 tuổi, trú tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đứng ra tổ chức và đã hoạt động được 4 tháng nay.

* Thanh niên “đầu trần” đi xe máy tông trực diện Cảnh sát giao thông

Chiều 9-1, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Quang Đạo (19 tuổi, trú thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8-1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Đại úy Trần Ngọc Hiếu -Đội CSGT Công an thị xã An Nhơn, làm tổ trưởng, đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại chốt đèn ngã tư đường Hồng Lĩnh - Huỳnh Đăng Thơ, thuộc phường Đập Đá, thị xã An Nhơn. Phát hiện Đạo điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng sau đó đã vít ga, tông trực diện vào lực lượng khiến Đại úy Trần Ngọc Hiếu bị thương nặng.

* Bắt nghi phạm ném mắm tôm vào nhà dân hòng gây sức ép để đòi nợ

Ngày 10-1, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (29 tuổi, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để điều tra liên quan vụ ném mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ, gây hoang mang dư luận.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua Nguyễn Văn Chiến cho người dân vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Trong số những người vay có một người phụ nữ ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Nhưng do người này không trả được nợ nên ngày 7-1, Chiến đã mang mắm tôm đến ném vào nhà chị này để gây sức ép, buộc con nợ phải trả tiền.

* Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9-1 nhấn mạnh Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là khuôn khổ chung của thế giới về hợp tác quốc tế trong bối cảnh chia rẽ và bất ổn toàn cầu hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Guterres cho rằng năm 2020 đã khởi đầu với tình hình hỗn loạn mới với những khó khăn dai dẳng chưa được giải quyết trong khi những căng thẳng chính trị leo thang lên "mức nguy hiểm," chủ yếu tại vùng Vịnh thời gian gần đây.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh theo Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an có trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định Hiến chương Liên hợp quốc vẫn là khuôn khổ chung của thế giới về hợp tác quốc tế vì lợi ích chung.

* Tổng thống Trump nói tướng Soleimani âm mưu phá hủy đại sứ quán Mỹ

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-1 tuyên bố việc Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani, là do ông này đang tìm cách làm nổ đại sứ quán Mỹ.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi làm vậy vì họ đang tìm cách làm nổ đại sứ quán của chúng tôi."

Ngoài ra, ông Trump cho biết Mỹ tiến hành cuộc tấn công còn bởi lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã bắn rocket vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi tháng 12, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng. Theo các quan chức Mỹ, Tướng Soleimani có vai trò trong vụ tấn công này.