[Audio 10-03-2020] 24 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke Phi Thuyền

* 24 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke Phi Thuyền

Ngày 10-3, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao 24 thanh niên cho Công an TP Pleiku để làm rõ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Phi Thuyền (đường Cao Bá Quát, TP Pleiku).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 9-3, cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ ập vào quán karaoke Phi Thuyền. Tại đây, công an phát hiện 30 thanh niên đang quay cuồng trong tiếng nhạc, đồng thời thu giữ 5 gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy dạng khay.

24 người được phát hiện dương tính với ma tuý khi đang "bay, lắc" trong quán karaoke Phi Thuyền

Qua kiểm tra, 24 thanh niên có xét nghiệm dương tính với chất ma túy, trong đó có 12 người là nữ. Bước đầu nhóm thanh niên này khai nhận sử dụng ma túy dạng khay và thuốc lắc tại quán.

* Phát hiện đường dây mua bán thuốc nổ

Ngày 9-3, Công an Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Điểu (37 tuổi, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) và Hồ Văn Mới (28 tuổi, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) để điều tra tội Mua bán và vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Một thiếu niên liên quan đến vụ việc được tại ngoại. Cơ quan công an cũng đang truy tìm nghi can thứ 4 là Hồ Văn Kiên (trú xã Hướng Tân).

Theo đó, sáng 8-3 tại khu vực rừng tràm thuộc xã Trường Thủy (huyện lệ Thủy, Quảng Bình), công an bắt quả tang 4 người trên đang vận chuyển 3 bao thuốc nổ với tổng trọng lượng gần 100kg. Trong lúc bị truy bắt, Kiên tẩu thoát vào rừng.

Ba người bị bắt khai mua thuốc nổ từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam qua đường mòn ở khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trong tháng 1 và 2, cả nhóm đã hai lần chở thuốc nổ ra giấu tại rừng tràm ở Quảng Bình để chờ bán ra các tỉnh phía Bắc.

* 17 người ở Lào Cai âm tính sau khi tiếp xúc với 2 người nhiễm Covid-19

Sáng 10-3, UBND tỉnh Lào Cai thông tin về kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19. Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy 17 người từng tiếp xúc gần với 2 người này đều có kết quả âm tính.

17 người bao gồm 4 du khách người Anh ngồi chung chuyến bay, lái xe và những người tiếp xúc trực tiếp với 2 trường hợp nhiễm bệnh trong thời gian ở Sa Pa.

2 người nhiễm Covid-19 đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Hiện, đôi vợ chồng người Anh nhiễm bệnh được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiến hành điều trị và cách ly theo quy định. Sở Y tế tỉnh Lào Cai tiếp tục tiến hành cách ly và theo dõi sức khỏe của 180 trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc gián tiếp và tiếp xúc vòng 3 với hai người này.

* 20 người chết trong vụ sập khách sạn cách ly của Trung Quốc

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập một khách sạn được sử dụng để cách ly các ca nghi nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã lên tới 20 người, 10 người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo thông báo ngày 10-3 của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, 41 người bị thương còn sống sót đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập khách sạn ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 8-3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khách sạn này nằm ở thành phố ven biển Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến), được mở cửa vào tháng 6-2018 và có 80 phòng. Tòa nhà này được trưng dụng làm nơi ở cho những người vừa trở về từ những khu vực bị ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19.

* Syria bắn hạ 20 máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E của quân đội Syria đã bắn hạ 20 máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib.

Kết quả này được nhà quan sát Syrian MC công bố trên tài khoản Twitter.

Theo thông tin công bố, hệ thống Buk của Syria đã thực hiện 25 lần phóng tên lửa, 20 lần bắn trúng, 3 lần bắn trượt và 2 lần bắn sai.