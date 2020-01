[Audio 07-01-2020] Điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong bất thường ở Nghệ An

07/01/2020

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong ở Nghệ An; Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp; Cảnh sát bao vây rừng tràm bắt tên trộm chó; Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi nước ngoài không can thiệp vào Libya; Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không ra thông cáo lên án vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq…