[Audio 04-03-2020] Bắt giữ nhóm côn đồ rạch mặt nữ công nhân

Xử lý vụ ép thương lái nộp tiền bảo kê

Ngày 3-3-2020, Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang điều tra để xử lý Phan Thanh Sang (28 tuổi) và Nguyễn Thành Duy (22 tuổi), cùng trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 28-2, bà Phạm Thị Mỹ Ảnh (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thuê 2 xe tải đến ruộng dưa hấu của nông dân ở xã Tây Giang để chở đi bán "giải cứu" trong hoàn cảnh buôn bán khó khăn vì virus corona.

Khi bốc dưa lên xe, Sang và Duy đến đe dọa, buộc đưa tiền bảo kê 2 triệu đồng/xe mới cho xe chở dưa đi. Bà Ảnh sợ bị đánh và không muốn trễ hẹn với đối tác nên đưa Sang và Duy 4 triệu đồng.

Theo Công an huyện Tây Sơn, việc đòi tiền bảo kê không có tổ chức, Sang và Duy chỉ lợi dụng vị trí địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa để thực hiện hành vi. Bước đầu Sang và Duy đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Bắt nhóm côn đồ rạch mặt nữ công nhân

Ngày 4-3-2020, Dương Vân Phương, 31 tuổi ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng hai đồng phạm là phạm Nguyễn Thành Tâm và Vũ Ngọc Bình (cùng 23 tuổi) bị Công an huyện Châu Đức bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Kim Hồng (26 tuổi) và một nữ đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn khi bình luận trên Facebook. Sau khi nghe người này kể, sáng sớm 30-11-2019, Phương cùng Bình và Tâm chạy một xe máy đến cầu Son (xã Suối Nghệ) chờ chặn đánh dằn mặt chị Hồng trên đường đi làm.

Thấy 3 đối tượng, nữ công nhận ngỡ là cướp nên sợ hãi, phóng xe bỏ chạy. Dù vậy, cô vẫn bị nhóm người áp sát khi vừa đến cổng công ty. Khi đó, Tâm giữ chị Hồng, Phương rút dao rọc giấy rạch mặt nạn nhân, gây thương tích 12%.

Phát hiện đối tượng tàng trữ súng, đạn với lý do... 'phòng thân'

Ngày 4-3-2020, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương Công Sơn (SN 1988, ở phường Đằng Lâm (quận Hải An), để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn trái phép.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1-3, tổ công tác Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự trong quá trình tuần tra trên phố An Đà, quận Ngô Quyền, phát hiện nghi vấn và kiểm tra nam thanh niên ngồi sau xe máy.

Đúng như nhận định, lực lượng Công an thu giữ của người này 1 khẩu súng dạng Colt và 20 viên đạn. Tại cơ quan Công an, Trương Công Sơn – danh tính đối tượng bị kiểm tra - khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và lo sợ bị hành hung nên tìm mua súng, đạn qua mạng xã hội để… phòng thân.

Hoãn xử vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ gần viện nhi khiến hai người tử vong

Ngày 4-3-2020, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử với bị cáo Nguyễn Thế Hiệp về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngay phần mở đầu, kiểm sát viên Vũ Anh Tuấn đề nghị hoãn phiên tòa do vắng luật sư Phạm Văn Lượng (một trong 2 người bào chữa cho bị cáo), vắng một số nhân chứng của vụ án và giám định viên.

Luật sư Giang Văn Quyết, bào chữa cho bị cáo Hiệp cũng đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên xử để triệu tập thêm điều tra viên và một số người liên quan.

Sau 15 phút hội ý, chủ tọa Trần Thị Tố Thu quyết định hoãn phiên xử để mở lại vào 9h ngày 31-3-2020.

Chiến thắng dồn dập cho ông Joe Biden trong ngày Siêu thứ ba

AFP sáng 4-3-2020 dẫn kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên Joe Biden giành chiến thắng tại 5 tiểu bang gồm Alabama, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee và Virginia. AP đưa tin ông Biden còn thắng ở 2 bang Arkansas và Minnesota.

Các chiến thắng này đánh dấu khởi đầu mạnh mẽ cho cựu Phó tổng thống Mỹ trong cuộc đua với gương mặt nổi bật còn lại là thượng nghị sĩ Bernie Sanders để giành vị trí đại diện đảng Dân chủ tranh cử với phe Cộng hòa. Kết quả thăm dò cho thấy ông Sanders thắng ở bang nhà Vermont và Colorado.

Việc bỏ phiếu tại các bang còn lại dự kiến sẽ kết thúc vào 23 giờ ngày 3-3, giờ miền Đông Mỹ (11 giờ ngày 4-3, giờ Việt Nam).

Kinh tế Trung Quốc ước tính mất 196 tỉ USD trong 2 tháng vì dịch COVID-19

Ông Chu Bân, cựu Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 22-2-2020 cho rằng dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra có thể khiến ngành du lịch Trung Quốc thiệt hại 900 tỉ nhân dân tệ trong tháng 1 và tháng 2.

Lượng chi tiêu mua sắm thực phẩm trong cùng giai đoạn cũng sẽ giảm khoảng 420 tỉ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng với thiệt hại trong những ngành khác, ông Chu Bân ước tính tổng thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc trong 2 tháng này là 1.380 tỉ nhân dân tệ (196 tỉ USD, 4,5 triệu tỉ đồng).

Lĩnh vực tiêu dùng chiếm gần 60% tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2019. Tuy nhiên với việc nước này đang trải qua đợt dịch COVID-19, hoạt động tiêu dùng đã giảm sút nghiêm trọng do nhiều trung tâm thương mại, giải trí đóng cửa.