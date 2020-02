[Audio 04-02-2020] Nghi cha có quan hệ với cô gái hàng xóm, rủ bạn đi đánh ghen gây chết người

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi cha có quan hệ với cô gái hàng xóm, rủ bạn đi đánh ghen gây chết người; Phá chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin; Hà Nội xử lý thêm 25 cửa hàng bán khẩu trang giá “chặt chém”; Quảng Ninh bác thông tin tàu du lịch chở 3 người nhiễm virus corona đến Hạ Long; 80 ca nghi nhiễm virus corona tại Philippines; Nổ súng trong trường Đại học Texas A&M của Mỹ…

Thùy An

13:52 04/02/2020 1 Thùy An

* Nghi cha có quan hệ với cô gái hàng xóm, rủ bạn đi đánh ghen gây chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa tạm giữ Tăng Minh Phố, 20 tuổi, trú tại địa bàn cùng 4 người khác để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Phố nghi ngờ bố mình có quan hệ bất chính với con gái của ông Trà Thanh Minh, 53 tuổi, hàng xóm nhà Phố nên đã lên kế hoạch đánh ghen.

Nhóm của Phố đã đâm chết bố cô gái nghi "nhân tình" của cha

Cuối tháng 1, Phố rủ thêm 4 người bạn đến nhà tìm "tình nhân" của bố ở xã Khánh Lâm để nói chuyện, nhưng chỉ gặp được ông Minh.

Hai bên sau đó xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, nhóm Phố đâm chết ông Minh.

* Phá chuyên án, bắt 3 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin

Vừa qua, tại khu vực ngã 3 đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, miền Trung (Cục phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triệt phá thành công chuyên án 037A.

Ba đối tượng bị bắt gồm Phan Văn Bá (SN 1976, trú tại khu Phước Tường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Lê Kim Huân (SN 1990, trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (SN 1981, trú tại Phan Thiết, Bình Thuận), thu giữ 14 bánh heroin.

Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

* Hà Nội xử lý thêm 25 cửa hàng bán khẩu trang giá “chặt chém”

Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý và công khai thêm danh sách 25 cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị y tế bán giá khẩu trang, dung dịch sát trùng cao gấp nhiều lần để trục lợi.

Trong danh sách lần này, quận Cầu Giấy “dẫn đầu” với 7 trường hợp, Hoàng Mai có 4 cửa hàng. Chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân) có 2 cửa hàng "chặt chém" khách hàng.

Các cửa hàng bán khẩu trang "chặt chém" đều bị xử lý

Công an Hà Nội cũng lưu ý người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá cần thông báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất, Fanpage Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

* Quảng Ninh bác thông tin tàu du lịch chở 3 người nhiễm virus corona đến Hạ Long

Ngày 4-2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn cho biết, thông tin tàu World Dream chở 3 người nhiễm virus corona đi từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam từ ngày 19 đến 24-1, tại các điểm đến ở Việt Nam gồm Đà Nẵng, vịnh Hạ Long, Nha Trang là chưa đúng sự thật.

Ông Phạm Ngọc Thủy - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh - khẳng định trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 24-1, tàu World Dream không có chương trình nào đến Hạ Long.

* Nổ súng trong trường Đại học Texas A&M của Mỹ

Hai phụ nữ đã bị giết hại và 1 trẻ em bị thương trong một vụ nổ súng tại ký túc xá trường Đại học Texas A&M ở thành phố College Station thuộc bang Texas của Mỹ sáng 3-2.

Theo cảnh sát, các quan chức nhà trường đã nhận được một cuộc điện thoại lúc 10h17 sáng (theo giờ địa phương) thông báo phát hiện 2 phụ nữ tử vong trong một căn phòng ở ký túc xá Pride Rock. Một bé trai khoảng 2 tuổi cũng có mặt trong phòng đã được đưa đến bệnh viện và hiện ở trong tình trạng ổn định.

Một vụ nổ súng xảy ra tại ký túc xá trường Đại học Texas A&M ở thành phố College Station thuộc bang Texas của Mỹ sáng 3-2. Ảnh: insider.com

Cảnh sát không xác nhận 2 người thiệt mạng có phải là sinh viên hay không. Hiện chưa xác định được nghi phạm.

Nhà trường đã hủy tất cả các giờ học trong ngày và sau đó thông báo sinh viên nghỉ học đến ngày 6-2.

* 80 ca nghi nhiễm virus corona tại Philippines

Bộ Y tế Philippines cho biết tính đến ngày 3-2 ở nước này có 80 trường hợp được theo dõi do nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCov).

Bộ trên nêu rõ số người nghi nhiễm ở Philippines đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau một đêm, từ con số 36 trường hợp trong ngày 2-2. Trong số 80 trường hợp được theo dõi do nghi nhiễm virus, 67 người hiện đang được cách ly theo dõi, 10 người khác được theo dõi chặt chẽ, cùng 2 trường hợp du khách người Trung Quốc và 1 trường hợp đã tử vong là nam giới người Trung Quốc nhưng được xác định âm tính với virus nCoV.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Philippnes khẳng định cho đến nay chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm giữa người địa phương.