[Audio 03-01-2020] Tuyên phạt 8 năm tù "kiều nữ" phóng hỏa đốt nhân tình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên đi xe máy tông gục Thượng úy CSGT; Bắt giữ đối tượng cướp tiền tại trạm thu phí ở Đồng Nai; Tuyên phạt 8 năm tù “kiều nữ” phóng hỏa đốt nhân tình; Tạm giam 4 tháng đối tượng giết người do mâu thuẫn mời rượu; Công nghệ điều chỉnh thời tiết, giảm lượng mưa ở Indonesia; Ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo phát hiện ung thư vú.

Sau đây là những nội dung chi tiết:



* Tuyên phạt 8 năm tù “kiều nữ” phóng hỏa đốt nhân tình



Bị cáo Đinh Thị Hạ (Ảnh: Vietnamnet)

Ngày 2-1, Hội đồng xét xử - TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hạ (SN 1989, trú tại Thường Tín) 8 năm tù về tội Giết người.

Năm 2017, Hạ và anh Nguyễn Văn P (SN 1976, đã có vợ) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, anh P chủ động chia tay, và không liên lạc với Hạ do sợ ảnh hưởng đến gia đình. Việc chia tay đột ngột của anh P đã khiến Hạ không đồng ý và tìm cách liên lạc lại với anh P để hỏi rõ sự việc.

Sáng ngày 17-12-2018, Hạ gặp anh P ở cạnh đường liên xã khi anh đang cắt tóc. Hai bên trao đổi qua lại và Hạ ném điện thoại của mình vào người anh P sau đó bỏ đi. Đến tối cùng ngày, anh P chở vợ qua nhà Hạ để nói rõ chuyện. Tại đây, mâu thuẫn xảy ra, Hạ đã lấy can xăng hất vào người anh P sau đó phóng lửa. Anh P bị bỏng 12%.

* Nam thanh niên đi xe máy tông gục Thượng úy CSGT



Hiện trường vụ nam thanh niên đi xe máy tông gục Thượng úy CSGT (Ảnh: Dân Trí)

Sáng ngày 3-1, Công an quận Long Biết cho biết, cơ quan đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết vụ Vũ Văn Đạo (SN 1992, quê ở Nam Định) đi xe máy tông ngã Thượng úy CSGT trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội- Hải Phòng vào tối ngày 2-1.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2-1, Vũ Văn Đạo điều khiển xe máy với tốc độ nhanh trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội- Hải Phòng. Đến đoạn gần Big C Long Biên (Hà Nội), nam thanh niên tông trúng một Thượng úy CSGT khiến nạn nhân ngã gục trên đường. Còn về phía Đạo, sau cú tông mạnh, nam thanh niên này cũng ngã văng ra đường. Sau đó, cả hai được đưa vào Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) để cấp cứu.

* Bắt giữ đối tượng cướp tiền tại trạm thu phí ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Thiên (30 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu).

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 3-1-2020, Thiên chạy bộ vào trạm thu phí cao tốc Long Thành- Dầu Giây và cướp hơn 40 triệu đồng từ cabin số 6 của nữ nhân viên Dương Thị Hồng Phương (26 tuổi). Sau đó, tên này trốn thoát.

Nhận được tin báo, sau hơn 2 tiếng truy đuổi, công an Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng tại khu vực cách hiện trường 2 km. Tuy nhiên, khi khám xét người của Thiên, công an chỉ thu giữ 38 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc, để xác định xem đối tượng Đặng Đình Thiên có đồng phạm hay không.

* Tạm giam 4 tháng đối tượng giết người do mâu thuẫn mời rượu

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đang khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1999, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) để xác minh về tội Giết người.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 6-12-2019 tại một quán nhậu trên địa bàn xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Ngọc từ chối chén rượu mời của Cao Thái Dương (SN 1997), Cao Văn Chuyên (SN 1993) và Lê Văn Anh (SN 2000) với lý do sau đó phải chở bạn đi đón xe vào miền Nam.

Tuy nhiên, khi ra về, nhóm của Dương đã đuổi theo và chặn đường Ngọc cùng nhóm bạn. Hai bên xảy ra xích mích và trong lúc đánh nhau, Cao Văn Dương và Lê Văn Anh đã bị Ngọc đâm tử vong, còn Cao Văn Chuyên bị thương.

* Công nghệ điều chỉnh thời tiết, giảm lượng mưa ở Indonesia



Ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Jakarta (Ảnh: TTXVN)

Tính đến sáng ngày 2-1, Jakarta đã có tổng số 62.000 người phải di tản do lũ quét, mưa lớn và sạt lở đất. Đây là đợt có những trận mưa lớn nhất trong 20 năm qua, trút lượng nước lớn xuống Jakarta và một số vùng phụ cận. Chính quyền nước này đã huy động hàng trăm máy bơm để hút nước, giúp cuộc sống trở lại bình thường, người dân được trở về nhà.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), ông Agus Wibowo, cho biết công nghệ điều chỉnh thời tiết sẽ được sử dụng để nhằm hướng mưa đến các khu vực thưa thớt dân cư cách xa thủ đô.

Theo đó, BNPB sẽ hỗ trợ cơ quan Đánh giá và ứng dụng Công nghệ Indonesia triển khai công nghệ này. Dự kiện sẽ sử dụng hai máy bay để chuyển hướng mưa đến các hồ nước lớn thuộc khu vực Tây Java.

* Ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo phát hiện ung thư vú

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google được công bố chính thức vào ngày 2-1 vừa qua mang những tính năng vượt trội. Theo đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo này có thể cùng các nhà nghiên cứu phát hiện ung thư.

Trên website của Google khẳng định, hệ thống trí tuệ nhân tạo vượt qua chính những người nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này. Qúa trình phân tích phim X – quang và xác định ung thư vú ở phụ nữ diễn ra nhanh chóng, chính xác. Từ đó, nâng cao hiệu quả chương trình sàng lọc, giảm thời gian chữa bệnh, chờ đợi cho các bệnh nhân.

Gã khổng lồ công nghệ Google còn cho biết sau khi hoàn chỉnh, hệ thống sẽ được sử dụng để phân tích phim X – quang của 3000 phụ nữ ở Mỹ và hơn 25000 phụ nữ ở Anh.