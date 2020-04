[Audio 02-04-2020] Bắt nghi phạm tấn công cửa hàng bách hóa cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi phạm tấn công cửa hàng bách hóa cướp tài sản; Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin đồn hai gia đình nhiễm SARS-CoV-2; Xe khách 34 chỗ “nhồi” 46 người giữa mùa dịch Covid-19; Quảng Ninh phạt 132 người không đeo khẩu trang nơi công cộng; Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người từ bệnh viện Bạch Mai về; Ứng cử viên Joe Biden cân nhắc việc lựa chọn liên danh tranh cử; Hoãn hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu…

* Bắt nghi phạm tấn công cửa hàng bách hóa, cướp tài sản

Nguyễn Hữu Việt, 25 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an TP.HCM bắt tại Bình Thuận, sau 5 ngày cùng đồng phạm tấn công cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27-3, Việt cùng một đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang cầm súng và dao đe dọa nhân viên của cửa hàng rồi cướp 80 triệu đồng và CPU máy tính.

Hiện cảnh sát đang truy bắt đối tượng còn lại.

Đối tượng Việt

* Bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin đồn hai gia đình nhiễm SARS-CoV-2

Một người phụ nữ 44 tuổi ở tỉnh Quảng Nam vừa bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng vì tung tin đồn hai gia đình ở xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn nhiễm SARS-CoV-2 đang bị cách ly.

Khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, người phụ nữ thừa nhận do nôn nóng cung cấp thông tin cho người thân đã không kiểm chứng. Người này sau đó đã xóa bài viết trên facebook, đồng thời cam kết không tái phạm.

* Xe khách 34 chỗ “nhồi” 46 người giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 2-4, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đang đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý lái xe khách BKS 90T-5299, về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Xe khách "nhồi" 46 người dù chỉ có 34 chỗ ngồi

Trước đó, trên tuyến đường ĐT477, địa phận thị trấn Me (Gia Viễn), lực lượng CSGT Công an huyện Gia Viễn kiểm tra xe khách trên, phát hiện trên xe có 46 hành khách, trong khi xe này là loại 34 chỗ ngồi. CSGT Công an huyện Gia Viễn lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đề nghị xử lý hành vi “không thực hiện phòng, chống dịch Covid-19” theo Nghị định của Chính phủ.

* Quảng Ninh phạt 132 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 1-4, Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 132 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng. Tổng số tiền phạt là 26,3 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cảnh cáo 6 người, nhắc nhở 23 trường hợp khác.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương thành lập lực lượng liên ngành từ thành phố đến cấp xã phường để kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang, không tụ tập đông người nơi công cộng.

* Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người từ bệnh viện Bạch Mai về

Sáng 2-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, đơn vị đã thành lập 7 đoàn công tác, thực hiện đi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho tất cả 962 người Nghệ An từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc hoặc thăm người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trong khoảng từ ngày 10 đến 28-3.

Trong ngày 1-4, các đoàn công tác đã đến lấy mẫu bệnh phẩm của những người có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, công ty Trường Sinh ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Nghi Lộc.

Dự kiến trong hai ngày tới các đoàn công tác sẽ lấy mẫu bệnh phẩm ở các địa phương còn lại.

* Ứng cử viên Joe Biden cân nhắc việc lựa chọn liên danh tranh cử

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận rằng Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer là một nhân vật tiềm năng có thể được lựa chọn tham gia liên danh tranh cử trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng 2020 của ứng cử viên này.

Ông Joe Biden

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer được đánh giá là một ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ, từ lâu đã được xem là nhân vật rất tiềm năng cho vị trí liên danh tranh cử của ông Biden.

* Hoãn hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 19-11 tại thành phố Glasgow thuộc Scotland (Vương quốc Anh) sẽ bị hoãn do đại dịch Covid-19.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma ngày 1-4 cho biết các cuộc đàm phán bị hoãn lại vì các quốc gia cần tập trung ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 vốn đã khiến 930.000 người trên toàn thế giới nhiễm bệnh.

Trên trang Twitter, ông Sharma cho rằng thế giới đang phải đối mặt với “một thách thức toàn cầu chưa từng có” và các quốc gia đang tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến chống lại đại dịch này. Vì thế, COP26 đã bị hoãn lại.