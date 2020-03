Đây là hình ảnh những chiến sỹ Biên phòng đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Pha Long (huyện Mường Khương, Lào Cai) tại chốt lúc chiều tối đang nghỉ ngơi đôi chút bên bếp lửa nơi lưng chừng núi. Nhiệt độ chỉ trên dưới 10 độ C. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” những người lính 'quân hàm xanh' nơi tuyến đầu vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm giữ vững biên cương, đảm bảo an toàn cho hậu phương. Trong cả ngày và đêm, các anh đều tổ chức tuần tra nơi phên dậu Tổ quốc Khu nghỉ ngơi giản dị giữa núi rừng... Ngoài trời, cái lạnh cắt da, cắt thịt... Đặc biệt, trong môi trường chống dịch bệnh nhưng các anh lại đang rất thiếu khẩu trang, xịt khử khuẩn bởi số được phát đã dành tặng cho bà con vùng biên Các tổ tuần tra được giao nhiệm vụ lập chốt, ăn nghỉ tại chỗ tuần tra kiểm soát khu vực biên giới... Để có nước sinh hoạt, các anh phải đến nhà dân cách vài km đường núi để gánh nước. Ở biên giới về đêm những ngày này nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh cắt da cắt thịt; nhiều điểm chốt không điện, không sóng điện thoại. Mỗi chốt tuần tra có từ 7-10 đồng chí cả Biên phòng, Công an... Một chiến sỹ đang chuẩn bị bữa cơm cho đồng đội trước giờ đi tuần tra biên giới Chiếc nồi cũ và chiếc muôi đã đổi màu... hình ảnh thật bình dị của những người lính cụ Hồ... Những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ai cũng quyết tâm và động viên nhau với tinh thần "hết dịch mới về"... Những hình ảnh khiến chúng ta thật sự xúc động về những người lính không quản ngại gian khó vì sự bình yên của nhân dân, Tổ quốc...

