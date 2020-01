Đêm Giao thừa 2020, tại Thủ đô Hà Nội, có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Các trận địa pháo hoa đang được bảo vệ nghiêm ngặt chờ thời điểm “khai hỏa” vào thời khắc Giao thừa. Trong ảnh là điểm bắn pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm Các công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thành... Tại các trận địa pháo hoa ở Thủ đô, mọi công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất và chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để trình diễn những màn pháo hoa mãn nhãn, phục vụ người dân. Năm nay, Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao: Khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); Hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). Các trận địa pháo hoa do Bộ Tư lệnh Thủ đô phụ trách Các công đoạn đang được hoàn thành gấp rút ở trận địa pháo hoa bên Hồ Tây. Người dân có thể ngắm pháo hoa đẹp ở khu vực vườn hoa Lạc Long Quân Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả Kinh phí cho việc bắn pháo hoa được Hà Nội huy động từ các nguồn xã hội hóa Việc lắp đặt các ống phóng và hệ thống điều khiển được tiến hành cẩn trọng với phương châm an toàn tuyệt đối Theo kế hoạch, vào đêm 30 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, pháo hoa sẽ đồng loạt bắn trong 15 phút (từ 00h00 đến 00h15) ngày 25/1. Các ống phóng được đặt cẩn thận, đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn Người dân Thủ đô háo hức chờ thời điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đón năm mới 2020 Ở các trận địa pháo hoa lực lượng Công an và quân đội phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn Những màn pháo hoa mãn nhãn sẽ được biểu diễn phục vụ người dân Thủ đô và khoảnh khắc bước sang năm mới Canh Tý 2020

