Sáng nay 8-6, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã thực hiện diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ sinh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập ngày 15-1-2020. Nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của cấp trên. Thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm, các vụ bạo loạn, biểu tình diễn biến phức tạp ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, miền núi có địa hình phức tạp, đặc biệt xảy ra trên các địa bàn chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật. Do vậy, việc thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh là vô cùng cấp thiết. Các chú ngựa được chọn lọc kỹ, là giống ngựa có sức khỏe tốt, dẻo dai, thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, ngoại hình phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn... Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình. Kế đó, đoàn diễu hành qua tòa nhà Quốc hội. Các động tác dứt khoát, đúng điều lệnh, thể hiện phong thái mạnh mẽ của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động kỵ binh. Các đại biểu vẫy tay chào mừng khi đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh tiến qua. Đại biểu Quốc hội thích thú theo dõi màn diễu hành. Và không quên ghi lại những khoảnh khắc thú vị, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh có thể được sử dụng tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ cấp quốc gia; diễu binh, diễu hành cấp nhà nước; tham gia đua ngựa tại các hội thao quân sự quốc tế... khi được cấp thẩm quyền cho phép. Sau khi chứng kiến và tán dương màn diễu hành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp trò chuyện, thăm hỏi và động viên các chiến sỹ Cảnh sát cơ động kỵ binh - lực lượng non trẻ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện với đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Dù là đơn vị mới thành lập, song Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chương trình kế hoạch, giáo trình, tài liệu và chế độ chính sách liên quan tới huấn luyện, sử dụng ngựa; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

