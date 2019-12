Địa bàn quận Hai Bà Trưng có nhiều tuyến đường đông phương tiện qua lại, tình hình giao thông phức tạp, song CAQ đã làm rất tốt các công tác đảm bảo an ninh trật tự

Kế hoạch "liên quân" của CAQ Hai Bà Trưng có lực lượng nòng cốt là các cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, cùng Cảnh sát Trật tự của công an các phường

Lực lượng Cảnh sát 113 của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự sử dụng cả xe bán tải và xe máy chuyên dụng để làm nhiệm vụ

Trước khi triển khai, đại diện chỉ huy Đội CSGT, TT của CAQ trao đổi với chỉ huy CAP để thống nhất cách thức cụ thể

Kế hoạch của CAQ Hai Bà Trưng được triển khai đồng loạt ở các phường

Xe bán tải, xe máy chuyên dụng của Đội CSGT, TT được triển khai cùng xe tải nhỏ của CAP

Các trường hợp vi phạm như đỗ xe trên vỉa hè, đỗ xe ô tô ở nơi cấm đỗ đều bị xử lý nghiêm

Người dân luôn ủng hộ những chương trình ra quân hiệu quả, thiết thực như thế này

Sự hỗ trợ của Đội CSGT, TT (Cảnh sát 113) giúp liên quân đảm bảo ANTT hoạt động hiệu quả, có "uy lực" riêng

Dù đã có biển cấm đỗ xe ở đầu đường, song nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm

Lực lượng xử lý gọi loa, liên hệ theo số điện thoại để trên xe để yêu cầu lái xe ra ký vào biên bản xử phạt

Trước sự giải thích rõ ràng của lực lượng làm nhiệm vụ, các lái xe nhanh chóng chấp hành, thừa nhận lỗi vi phạm

Xe máy trên vỉa hè được yêu cầu dắt vào đúng hàng lối quy định

Với sự có mặt của Cảnh sát 113 thuộc CAQ, Cảnh sát Trật tự của CAP, liên quân đã xử lý rất nhanh chóng, gọn gàng, để trả lại sự thông thoáng của các con đường hè phố

Những người vi phạm nhanh chóng thu dọn đồ bày ra, gây lấn chiếm vỉa hè

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên người vi phạm chủ động dọn dẹp vệ sinh, tuân thủ yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ

Khu vực chỉ cho phép đỗ xe một chiều dành cho xe taxi, song nhiều lái xe ô tô khác vẫn "phớt lờ" quy định này

Một chiếc xe bán tải đỗ "bất chấp". Cảnh sát liên tục phải gọi loa để mời lái xe ra làm việc, vì trên xe không có bất kỳ thông tin liên lạc nào

Các lái xe ô tô vi phạm được mời chứng kiến quá trình lập biên bản và được yêu cầu ký xác nhận lỗi

Trong khi đó, người lái chiếc xe bán tải vẫn không xuất hiện. Nếu lái xe để lại số điện thoại ở sát kính thì cảnh sát sẽ liên lạc để thông báo

Sau một thời gian gọi loa không có kết quả, cảnh sát dán niêm phong các cửa của xe, trước khi gọi xe cẩu tới đưa xe về bãi

Tem niêm phong được dán ở mọi cửa xe

Người chứng kiến được mời ký tên, đảm bảo đầy đủ thủ tục trước khi cẩu xe vi phạm

Toàn bộ số tem niêm phong đều được mời ký chứng kiến đầy đủ

Cảnh sát ghi nhận đầy đủ quá trình xử lý xe vi phạm để có chứng cứ phục vụ việc lập biên bản

Chiếc xe bán tải đỗ sai quy định đã bị cẩu đi

Thượng tá Trương Văn Hồng (Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu đảm bảo sự an toàn cho người dân, giữ giao thông thông thoáng, và giữ gìn an ninh trật tự xuyên suốt những ngày lễ sắp tới như Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, để người dân yên tâm ra đường vui chơi"

