Ngày hôm nay (21/5), Nà Nội nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ. Trời ít mây khiến không khí càng nóng Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ. Người ra đường đều cố gắng che kín mọi phần có thể tiếp xúc với ánh nắng Người dân khi ra đường đều cảm thấy nóng, rát... Dù nắng nóng gay gắt, các chiến sỹ Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội vẫn bám chốt, ứng trực phân luồng giao thông Giữa trưa, nhiệt độ mặt đường lúc này trên 50 độ C... Cán bộ Đội CSGT số 3, phòng CSGT CATP Hà Nội phân luồng ở ngã 6 Xã Đàn. Bóng của anh in trên mặt đường nhựa nóng rát... Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Phương tiện chống nắng của lực lượng CSGT không gì khác ngoài bộ quân phục thường ngày Sau 11h, nắng nóng càng thêm gay gắt... Những người ra đường đều muốn nhanh chóng về nhà, hoặc nơi tránh nắng... Giữa các chốt giao thông trọng điểm, chiến sỹ CSGT Hà Nội đứng giữa "chảo lửa" phân luồng đảm bảo giao thông... Thượng úy Nguyễn Thanh Bình (Đội CSGT số 3) chia sẻ: "Càng nắng nóng mọi người càng vội, càng dễ xảy ra tai nạn nên chúng tôi luôn bám chốt để đảm bảo an toàn giao thông" Cán bộ chiến sỹ CSGT mùa nắng nóng thường đùa nhau là vào mùa "nhuộm da". Da ai cũng sạm đi vì nắng nóng... Bóng người CSGT đang làm việc in thẳng đứng dưới mặt đường giữa trưa ngày nắng nóng cao điểm "Phụ kiện" chống nóng của CSGT Hà Nội chỉ đơn giản là những chai nước lọc... Đội nắng nóng giữa "chảo lửa" phân luồng, áo của các chiến sỹ CSGT luôn khô cong vì mồ hôi vừa kịp thấm đã bay hơi hết trong nắng nóng... Màu áo vàng trong nền trời xanh - hình ảnh bình dị của người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ

