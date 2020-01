Từ 5h sáng, các lực lượng cảnh sát đã có mặt để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự Các lực lượng của Bộ Công an, CATP Hà Nội và CAQ Hai Bà Trưng đồng loạt được triển khai Tại sân nhà tang lễ, các cán bộ, chiến sĩ sửa soạn vòng hoa để chuẩn bị cho lễ viếng Lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Hà Nội gửi vòng hoa chuẩn bị sẵn Tâm trạng của các cán bộ, chiến sĩ đều đượm buồn, sau sự hy sinh của đồng đội Nhiều cơ quan, đoàn thể gửi vòng hoa chuẩn bị trước Bên cạnh nhà tang lễ, các bàn đăng ký viếng chờ đại diện các đoàn lên đăng ký Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều muốn thể hiện tấm lòng với đồng đội đã hy sinh Câu chuyện lúc này của các cán bộ công an đều hướng về những đồng đội đã hy sinh Có một bàn đón tiếp, đăng ký chung và thêm 3 bàn khác để tiếp nhận đối với từng liệt sỹ Đây là một trong những đoàn viếng đặc biệt nhất: Những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) Các anh di chuyển từ khu vực làm nhiệm vụ ở Mỹ Đức về Nhà tang lễ Quốc gia để viếng đồng đội. Sau đó, các ah lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ Trên gương mặt của các cán bộ, chiến sĩ vẫn đượm nét buồn, sau khi 3 đồng đội của các anh ngã xuống Đoàn gia quyến của Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993; cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) Hình ảnh khiến nhiều người bật khóc, khi con của Liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy còn quá nhỏ Đoàn gia quyến của Liệt sĩ, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992; Tiểu đội trưởng,Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị vào viếng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cẩn trọng sửa vòng hoa trước khi vào viếng Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ sự tiếc thương đối với 3 liệt sĩ đã hy sinh Đoàn Ban Dân vận Trung ương vào viếng Đoàn Thành ủy, UBND TP Hà Nội chuẩn bị vào viếng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viết sổ tang Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi sổ tang Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của 3 liệt sĩ trong khi làm nhiệm vụ Khoảnh khắc xúc động của các đồng đội Vòng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viếng các liệt sĩ Đoàn lãnh đạo Bộ Công an thắp nén nhang tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự thương tiếc đối với 3 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng Các đồng đội luôn nhớ mãi các anh, những liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho Tổ quốc

