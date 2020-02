Sáng nay (11-2), 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2020. Hơn 3.500 thanh niên Thủ đô đã thể hiện quyết tâm sẽ phát huy truyền thống Quân đội Việt Nam anh hùng.. Đo thân nhiệt cho các tân binh. Trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona đang diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân cũng được chú trọng các biện pháp phòng chống dịch Tại các điểm giao nhận quân đều bố trí phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay để phục vụ quân- nhân dân Một tân binh giơ tay chào người thân với biểu tượng chiến thắng trong khi đang đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh do virus Corona Để bảo đảm chất lượng tân binh trong thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp, Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn, trong không khí trang nghiêm. Trong giờ phút giao nhận quân, các tân binh đều bày tỏ tâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên một tân binh khóc vì xúc động trước lúc lên đường về đơn vị Phút bịn rịn của người thân và tân binh trong giờ phút chia tay... Một tân binh suy tư trên xe về đơn vị Cũng có các bậc phụ huynh không cầm được cảm xúc khia chia tay con em mình "Con đi vui vẻ, cố gắng nhé"... Các tân binh đều tỏ rõ sự phấn khời, tin tưởng được đứng trong hàng ngũ quân đội, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ của mình. Các tân binh đều chia sẻ cảm giác tự hào trở thành người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ nỗ lực phấn đấu để không phụ sự tin yêu của cha mẹ, người thân... Các tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân Hình ảnh ấn tượng nhiều cảm xúc khi một tân binh hôn tạm biệt người yêu lên đường tòng quân thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc Trong tổng số hơn 3.500 thanh niên Thủ đô được tuyển chọn ở các địa phương, có 1.241 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 13 thanh niên là đảng viên; 1.031 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Thế hệ trẻ đều nhận thức rõ bổn phận giữ gìn và bảo vệ truyền thống, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú, Nụ cười qua ánh mắt của một tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân khi lên đường về đơn vị

