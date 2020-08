Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức khai mạc Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII-2020. Bên cạnh màn diễu binh biểu dương lực lượng, khán giả còn mãn nhãn với phần trình diễn võ thuật, khí công, quân sự của lực lượng Cảnh sát cơ động. Các chiến sỹ Cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị tác chiến non trẻ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an - thực hiện thuần thục các động tác đòi hỏi tốc độ, khéo léo và độ chính xác cao. Đồng diễn võ thuật. Một chiến sỹ Cảnh sát cơ động trấn áp nhóm côn đồ hung hăng, có vũ khí. Với các động tác mạnh mẽ, chính xác, hiệu quả, chiến sỹ nhanh chóng hạ gục nhóm đối tượng. Những chiến sỹ "mình đồng da sắt" phô diễn sức mạnh trong phần biểu diễn khí công và kỹ thuật vận động. Một chiến sỹ nằm trên hai thanh đao để cho đồng đội dùng búa tạ đập vỡ một tảng đá lớn. Nữ chiến sỹ dùng yết hầu bẻ cong mũi thương, phía trên là 5 viên ngói được búa tạ đập vỡ. Tiết mục dùng cổ bẻ cong thanh sắt. Những mảnh thuỷ tinh lớn được trải ra thảm để chuẩn bị cho màn biểu diễn thót tim. Chiến sỹ dùng hàm răng nâng hai bình nước có trọng lượng khoảng 40kg và bước chân trần lên thảm trải đầy thuỷ tinh vỡ. Độ khó được nâng lên khi có thêm một thanh niên ngồi trên. Ước tính đôi chân trần của chiến sỹ chịu tổng trọng lượng gần 200kg khi bước qua thảm thuỷ tinh vỡ. Các tiết mục biểu diễn khí công cho thấy ý chí, nội lực phi thường được luyện rèn qua nhiều năm tháng của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. Mãn nhãn, cuốn hút không kém là màn biểu diễn chống bạo động. Cảnh sát đặc nhiệm vượt tường rào lửa... ...đu dây để tiếp cận mục tiêu. Phần biểu diễn ngoài sức mạnh của từng chiến sỹ còn đòi hỏi sự ăn ý, hiệp đồng trong triển khai tác chiến. Vượt rào lửa, bắn súng tiêu diệt mục tiêu. Phần biểu diễn với các động tác đẹp mắt, sinh động giúp người xem mãn nhãn.

