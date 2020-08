Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm/lần, là sự kiện thể thao lớn của ngành Công an. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Quốc phòng, VH-TT&DL đã có mặt tham dự lễ khai mạc đại hội. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - duyệt đội ngũ. Lễ khai mạc đại hội là dịp để lực lượng Công an biểu dương lực lượng, tạo khí thế, tinh thần phấn chấn cho hơn 1.400 VĐV đến từ 122 đơn vị tranh tài tại sự kiện thể thao lớn nhất của ngành. Ở lần thứ tám tổ chức, Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc thu hút 1.484 VĐV đến từ 122 đơn vị, địa phương tham gia, tranh tài tại 13 môn trong đó bao gồm 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Khối Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh. Những "bóng hồng" của lực lượng Công an tiến qua lễ đài. Những nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm. Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng lá cờ truyền thống. Xe ba bánh cùng những chú cảnh khuyển là những công cụ hữu tích hỗ trợ các chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một chú cảnh khuyển tham gia diễu binh trên xe ba bánh. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - lực lượng mới thành lập từ tháng 1-2020 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của cấp trên.

Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm/lần, là sự kiện thể thao lớn của ngành Công an. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Quốc phòng, VH-TT&DL đã có mặt tham dự lễ khai mạc đại hội. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - duyệt đội ngũ. Lễ khai mạc đại hội là dịp để lực lượng Công an biểu dương lực lượng, tạo khí thế, tinh thần phấn chấn cho hơn 1.400 VĐV đến từ 122 đơn vị tranh tài tại sự kiện thể thao lớn nhất của ngành. Ở lần thứ tám tổ chức, Đại hội khoẻ Vì an ninh Tổ quốc thu hút 1.484 VĐV đến từ 122 đơn vị, địa phương tham gia, tranh tài tại 13 môn trong đó bao gồm 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Khối Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh. Những "bóng hồng" của lực lượng Công an tiến qua lễ đài. Những nữ chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm. Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng lá cờ truyền thống. Xe ba bánh cùng những chú cảnh khuyển là những công cụ hữu tích hỗ trợ các chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một chú cảnh khuyển tham gia diễu binh trên xe ba bánh. Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - lực lượng mới thành lập từ tháng 1-2020 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của cấp trên.