Hôm nay là 27-2, kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhưng các y bác sỹ bệnh viện Công an TP Hà Nội vẫn tất bật với công việc theo dõi sức khỏe các trường hợp người Việt Nam và nước ngoài đang được cách ly, theo dõi ở bệnh viện CATP (Văn Phú, Hà Đông) Trung úy Nguyễn Văn Nam, Bác sỹ Khoa Nội tổng hợp CATP đang chuẩn bị mặc đồ bảo hộ phòng dịch để vào khu cách ly. Trung úy Nguyễn Văn Nam nhà ở Thường Tín. Gia đình có 1 con nhỏ. Gần 3 tuần nay, Trung úy, bác sỹ Nam đã tham gia ứng trực, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly Các y bác sỹ Bệnh viện CATP giúp nhau mặc đồ bảo hộ. Các quy trình phòng chống dịch Covid - 19 được tuân thủ nghiêm ngặt. Trung bình mỗi ngày các y bác sỹ Bệnh viện CATP lên thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp cách ly 2 lần. Đồ ăn uống được các điều dưỡng mang lên tận buồng cho người đang cách ly Trung úy Phạm Thị Việt Hồng, y tá Bệnh viện CATP cho biết: "Đồ bảo hộ phòng dịch trung bình mỗi ngày chúng tôi phải mặc từ 4 tiếng trở lên. Rất nóng. Kính và khẩu trang đeo lâu hằn lên mặt nhưng công việc là trên hết". Nhiều y bác sỹ đã được tăng cường cho khoa Nội Tổng hợp. Đơn vị "chủ lực" trực chiến ở khu cách ly Bệnh viện CATP Hà Nội đang cách ly theo dõi 90 trường hợp Các y bác sỹ ứng trực 24/24 sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cần cách ly bất kể thời gian nào. Các y bác sỹ Bệnh viện CATP trở thành "shipper" bất đắc dĩ, chuyển thư từ, quà của người nhà vào khu cách ly Kiểm tra thân nhiệt cho những trường hợp cần cách ly ở Bệnh viện CATP. Các trường hợp cách ly ở đây cho biết đều cảm thấy thoải mái. Thức ăn ngon, được quan tâm chăm sóc. Thông tin sức khỏe của các trường hợp cách ly thường xuyên được cập nhật, theo dõi sát sao Sau khi ra khỏi khu cách ly, các y bác sỹ phải tuân thủ đúng quy trình phòng dịch Các bác sỹ Công an TP Hà Nội thực hiện quy trình khử khuẩn sau khi ra khỏi khu cách ly Bác sỹ CATP đang tiến hành khử khuẩn bên trong khu cách ly. Phía ngoài luôn có cán bộ ứng trực 24/24. Những ai không có nhiệm vụ không được vào khu cách ly Trong ngày Thầy thuốc Việt Nam, các y bác sỹ bệnh viện CATP vẫn thầm lặng với công việc trên tuyến đầu chống dịch bệnh Covid - 19. Bác sỹ bệnh viện CATP được đồng nghiệp phun cồn khử khuẩn lên cơ thể để chuẩn bị ra khỏi khu cách ly. Dù số trường hợp cách ly đông nhưng các y bác sỹ bệnh viện CATP vẫn quyết tâm hoàn thành công việc. "Dù vất vả nữa chúng tôi vẫn chịu được", bác sỹ Nam chia sẻ. Phút tĩnh lặng của bác sỹ Công an Hà Nội trong khu cách ly. Ngoài ô cửa, cây cối xanh tươi và cuộc sống vẫn đang tập nập...

