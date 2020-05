Niềm vui mừng, sự hân hoan, thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của từng bạn nhỏ khi được tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 Chương trình “Tết thiếu nhi – sẻ chia là hạnh phúc 2020” được tổ chức tại một xóm trọ nghèo bãi giữa sông Hồng dưới chân cầu Long Biên trong một buổi chiều đêm thanh mát và đầy thơ mộng Đặc biệt, chương trình được phối hợp tổ chức bởi nhiều đơn vị như Nhóm Chia sẻ yêu thương, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô, Đài PTTH Hà Nội, Công an phường Phúc Xá, Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá Bên cạnh đó, chương trình còn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các đơn vị tài trợ, bảo trợ như SeaBank Hồ Gươm, Đài PTTH Hà Nội… Nhiều cán bộ đại diện các đơn vị, doanh nghiệp cũng đến tham dự chương trình như Đại úy Đỗ Xuân Chi - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội; ông Trịnh Công Kỳ - Giám đốc SeaBank Hồ Gươm, Chủ tịch Công đoàn SeaBank Hà Nội; bà Trần Thị Tuyết Mai - đại diện Đài PTTH Hà Nội; diễn viên Hà Hương Đại diện Ban tổ chức, Trung úy Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ đã chia sẻ về ý nghĩa cũng như mục tiêu mà chương trình muốn hướng tới Tại nơi bãi giữa sông Hồng bao quanh là sông nước, những đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự háo hức, sự ngóng đợi và chờ đón những điều thú vị, bất ngờ sắp diễn ra Mở đầu chương trình là tiết mục nhảy sôi động của các bạn nhỏ thuộc đội của diễn viên Hà Hương Dù vẫn đang theo dõi chương trình nhưng các bạn nhỏ cũng không quên “tạo dáng” trước ống kính máy quay với nụ cười rạng rỡ trên môi Cùng với đó là sự chăm chú, thấp thoáng chút ngỡ ngàng khi tham gia chương trình Tết thiếu nhi hiện rõ sự ngây thơ, trong sáng của các bạn nhỏ Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương và sự quan tâm muốn gửi gắm đến các cháu nhỏ trong ngày Tết thiếu nhi Hơn 120 em nhỏ đang sinh sống tại khu trọ dưới chân cầu Long Biên đã được ban tổ chức và các nhà tài trợ trao quà, bao gồm tiền mặt trị giá 200.000 đồng/suất cùng bánh kẹo, dụng cụ học tập Bà Trần Thị Tuyết Mai - đại diện Đài PTTH Hà Nội tặng quà đến các cháu thiếu nhi Những bạn nhỏ được Ban tổ chức trao quà đều nằm trong danh sách hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Niềm vui sướng, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của các bạn nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất gửi đến những người làm chương trình, các đơn vị và các nhà hảo tâm Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” tâm sự: “Hôm nay tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng khi các em nhỏ hân hoan để đón chờ những phần quà dù nhỏ nhưng rất ý nghĩa của chương trình” Không chỉ vậy, thông qua chương trình, nhóm thiện nguyện muốn gửi gắm tình yêu, niềm vui đích thực đến các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên Đồng thời, đây cũng là dịp để tuổi trẻ CATP lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng như chính tên gọi của chương trình “sẻ chia là hạnh phúc” Bởi chỉ khi biết đồng cảm và san sẻ tình yêu với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội thì con người ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc Không chỉ có những phần quà ý nghĩa, chương trình còn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhiều tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, hấp dẫn Tiết mục nhảy: “Chiếc bụng đói” do các bạn Đoàn viên thanh niên xã Mai Lâm (Đông Anh) biểu diễn, đã mang đến tiếng cười vui nhộn, tươi sáng cho các em thiếu nhi khi tham dự chương trình Đoàn viên thanh niên lưu lại kỷ niệm với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hành động này mang đến cho các em nhỏ cảm giác gần gũi, thân quen như những người anh, người chị trong gia đình của mình Diễn viên Hà Hương khuấy động chương trình bằng những động tác nhảy vô cùng dễ thương, thu hút sự thích thú của các bạn thiếu nhi Chương trình càng trở nên sôi động hơn khi các bạn nhỏ thể hiện niềm vui thích tham gia các trò chơi do Ban tổ chức đề ra Hình ảnh các bạn nhỏ hào hứng và tích cực muốn tham gia trò chơi Không chỉ có các em nhỏ, mà ngay cả những người già có hoàn cảnh khó khăn cũng phấn khởi tham gia chương trình Tết thiếu nhi cùng các em nhỏ Đây không chỉ là hoạt động dành riêng cho các cháu thiếu nhi mà là dịp cho tất cả những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những mảnh đời éo le đang sinh sống tại khu trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên được giao lưu và trao gửi yêu thương Đặc biệt hơn, chương trình đã phần nào làm giảm bớt nỗi cô đơn, sự buồn chán, trống vắng của những người già quanh năm lặng bước nơi ngõ nhỏ, đường sâu hun hút Tiết mục ảo thuật vô cùng độc đáo dành để kết lại chương trình thay lời muốn nói về những nhiệt huyết và tình yêu thương của những người làm chương trình sẽ không bao giờ tắt, vẫn luôn nồng cháy, luôn sẻ chia và đồng cảm

