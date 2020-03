Theo Chỉ huy quận Đống Đa, ngay khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn khu cách ly Theo đó, 3 tổ công tác được xây dựng phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ Tại cổng chính Bệnh viện Bạch Mai được lực lượng Công an kiểm soát nhiều vòng Lực lượng Công an phường Phương Mai nhắc nhở các phương tiện di chuyển không dừng đỗ trưởng cổng bệnh viện Trước đó, tối 28-3, lực lượng quân đội tổ chức phun khử trùng toàn bộ khuôn viên bệnh viện Lực lượng Công an chốt chặn 24/24h bảo đảm an ninh trật tự Bên trong bệnh viện, nhiều cán bộ được cử bám chốt đảm bảo an ninh an toàn khu cách ly Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang đối với người ra vào bệnh viện Những chiếc xe chở người nhà bệnh nhân đến khu cách ly tập trung Để đảm bảo an toàn, CBCS Công an quận Đống Đa chốt trực tại bệnh viện, không về nhà trong thời gian làm nhiệm vụ Ngoài ra, sau khi kết thúc nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định, để đảm bảo sức khỏe an toàn không lây nhiễm Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã được phong tỏa, cách ly để phòng dịch Covid-19 Công tác đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện được duy trì Sự nỗ lực của nhiều lực lượng phối hợp của quận Đống Đa, sẵn sàng vào "ổ dịch" để làm nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất sẽ chiến thắng dịch Covid 19

Theo Chỉ huy quận Đống Đa, ngay khi phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn khu cách ly Theo đó, 3 tổ công tác được xây dựng phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ Tại cổng chính Bệnh viện Bạch Mai được lực lượng Công an kiểm soát nhiều vòng Lực lượng Công an phường Phương Mai nhắc nhở các phương tiện di chuyển không dừng đỗ trưởng cổng bệnh viện Trước đó, tối 28-3, lực lượng quân đội tổ chức phun khử trùng toàn bộ khuôn viên bệnh viện Lực lượng Công an chốt chặn 24/24h bảo đảm an ninh trật tự Bên trong bệnh viện, nhiều cán bộ được cử bám chốt đảm bảo an ninh an toàn khu cách ly Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang đối với người ra vào bệnh viện Những chiếc xe chở người nhà bệnh nhân đến khu cách ly tập trung Để đảm bảo an toàn, CBCS Công an quận Đống Đa chốt trực tại bệnh viện, không về nhà trong thời gian làm nhiệm vụ Ngoài ra, sau khi kết thúc nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định, để đảm bảo sức khỏe an toàn không lây nhiễm Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã được phong tỏa, cách ly để phòng dịch Covid-19 Công tác đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện được duy trì Sự nỗ lực của nhiều lực lượng phối hợp của quận Đống Đa, sẵn sàng vào "ổ dịch" để làm nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất sẽ chiến thắng dịch Covid 19