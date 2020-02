Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)