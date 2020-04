Hình ảnh bên ngoài Ga Hà Nội trong những ngày giãn cách xã hội Ga Hà Nội từ ngày 1-4-2020 chỉ đón và tiễn 2 chuyến tàu tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh Mọi tuyến tàu khác đã tạm dừng hoạt động để phòng ngừa dịch Covid 19 Lực lượng Công an và y tế quận, bảo vệ ga lập chốt kiểm soát y tế và đảm bảo chặt chẽ ANTT Mỗi hành khách lên xuống tàu đều được kiểm tra y tế Đa phần người dân di chuyển trong thời gian này là các du học sinh, lao động nước ngoài mới về nước vừa hoàn thành xong thời gian cách ly Ngoài công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự tại ga Hà Nội cũng là nhiệm vụ trọng tâm Những hành khách lên chuyến tàu đặc biệt, duy nhất trong ngày Hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân Người dân được kiểm tra y tế để phòng ngừa dịch Với những nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, CBCS Công an quận Đống Đa, lực lượng y tế và nhân viên đường sắt ga Hà Nội quyết tâm phòng chống, ngăn dịch “xâm nhập” và lan các tỉnh thành khác, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid 19

