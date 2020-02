Đây là hoạt động thiết thực, tiếp nối các chương trình phát khẩu trang miễn phí phục vụ nhân dân của Công an Thành phố Hà Nội. Chương trình do Đoàn Thanh niên 3 đơn vị: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh kinh tế, Cảnh sát bảo vệ CATP tổ chức. Lực lượng Công an Thủ đô thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng chống dịch Trong sáng 10-2, 3.000 khẩu trang y tế đã được phát miễn phí phục vụ nhân dân Tại tất cả các trụ sở tiếp công dân, CATP đã niêm yết thông báo về biện pháp phòng chống dịch Người dân đến làm thủ tục hành chính được rửa tay sát khuẩn để phòng dịch Do diễn biến tình hình dịch bệnh, do tâm lý e ngại, số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính giảm so với bình thường Ngoài việc phát khẩu trang, Thanh niên Công an Thủ đô cũng tổ chức tuyên truyền về tình hình, cách phòng tránh dịch bệnh cho công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong thời Corona Hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang đúng cách Tất cả các vị trí tiếp công dân đều được để sẵn khẩu trang để phục vụ nhân dân Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an Thủ đô đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh...

