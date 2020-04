Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Đức, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức thành lập Chốt kiểm soát, xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đường 424, xã Hợp Tiến từ ngày 6-4-2020 Chốt kiểm dịch gồm 28 đồng chí, chia làm 4 ca trực: Lực lượng Công an huyện (4 đồng chí – tổ trưởng); Trung tâm y tế huyện (4 đồng chí); Bệnh viện đa khoa huyện (4 đồng chí); Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện (4 đồng chí); Ban chỉ huy quân sự huyện (4 đồng chí); Công an xã Hợp Tiến và các lực lượng khác thuộc xã Hợp Tiến (8 đồng chí) Cũng theo chỉ thị, Công an huyện Mỹ Đức (Tổ trưởng) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện bố trí lực lượng tham gia Chốt kiểm soát, xây dựng lịch trực theo ca, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện... Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ca trực, đảm bảo hợp lý và hiệu quả để bố trí vào từng ca trực, luôn có lực lượng trực tại chốt 24/24h theo đúng thành phần đã quy định Tất cả các lực lượng tham gia phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện giữ nhiệm vụ quan trọng, xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động Chốt kiểm soát như sổ ghi chép, bút, nhiệt kế đo thân nhiệt, bình phun và dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay, trang phụ bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, áo mưa, các đồ dùng sinh hoạt cá nhân tại chốt cho các thành viên… Hơn thế, các cán bộ Y tế phải thường xuyên kiểm tra, có mặt 24/24h để theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày của Chốt kiểm soát với Ban chỉ đạo huyện Đội phó Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Đinh Hồng Hiệp chia sẻ, việc tặng khẩu trang cho mỗi người dân khi đi qua chốt kiểm dịch là việc làm tuy nhỏ, nhưng lại góp phần rất lớn để bảo vệ sức khỏe người dân một cách an toàn và hiệu quả trong mùa dịch Covid-19 Đồng chí Phùng Sỹ Hùng (SN 1988, hiện đang công tác tại Đội CSGT huyện Mỹ Đức) hướng dẫn những người lớn tuổi đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Hành động này thể hiện sự quan tâm, gần gũi với nhân dân của các chiến sĩ công an, đồng thời càng thêm minh chứng rằng, Đảng và Nhà nước ta luôn sát cánh cùng nhân dân, đặt vấn đề sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an còn giúp người dân sát khuẩn tay bằng dung dịch cồn sát khuẩn trước khi tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế cần thiết Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở tuyến tỉnh lộ đặc biệt vào Thủ đô (đường 424 xã Hợp Tiến, giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội), các chiến sĩ công an còn luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ người dân bất cứ khi nào có thể Hình ảnh đồng chí Phùng Sỹ Hùng (Đội CSGT huyện Mỹ Đức) nhiệt tình giúp người dân dưới tiết trời nắng nóng gay gắt đã khắc sâu trong lòng mỗi người với tất cả sự quý mến, trân trọng và đầy tin yêu Các cán bộ công an trong Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, tránh tắc nghẽn và đảm bảo an toàn tuyệt đối giữa các phương tiện lưu thông trên đường khi đi qua chốt kiểm dịch Không chỉ vậy, các chiến sĩ luôn sẵn sàng giải thích cho người dân những thắc mắc, những điều chưa hiểu rõ về Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ Việc này nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với gia đình và cộng đồng Ngoài ra, các chiến sĩ công an trong Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) còn đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh khi đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ để phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất Bởi trẻ em là đối tượng có sức đề kháng kém nên rất dễ mắc phải các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là dịch do virus Corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay Nhiều chiến sĩ công an thấm mệt sau nhiều ngày vất vả giúp dân chống chọi với đại dịch chưa từng có trong lịch sử Nhưng sau tất cả, “lửa nghề” trong những trái tim đầy ắp nhiệt huyết, mong muốn giúp đỡ và lan tỏa những giá trị đẹp đến nhân dân, đã thôi thúc và là động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Đức, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức thành lập Chốt kiểm soát, xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đường 424, xã Hợp Tiến từ ngày 6-4-2020 Chốt kiểm dịch gồm 28 đồng chí, chia làm 4 ca trực: Lực lượng Công an huyện (4 đồng chí – tổ trưởng); Trung tâm y tế huyện (4 đồng chí); Bệnh viện đa khoa huyện (4 đồng chí); Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện (4 đồng chí); Ban chỉ huy quân sự huyện (4 đồng chí); Công an xã Hợp Tiến và các lực lượng khác thuộc xã Hợp Tiến (8 đồng chí) Cũng theo chỉ thị, Công an huyện Mỹ Đức (Tổ trưởng) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện bố trí lực lượng tham gia Chốt kiểm soát, xây dựng lịch trực theo ca, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện... Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ca trực, đảm bảo hợp lý và hiệu quả để bố trí vào từng ca trực, luôn có lực lượng trực tại chốt 24/24h theo đúng thành phần đã quy định Tất cả các lực lượng tham gia phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện giữ nhiệm vụ quan trọng, xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động Chốt kiểm soát như sổ ghi chép, bút, nhiệt kế đo thân nhiệt, bình phun và dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay, trang phụ bảo hộ, khẩu trang, găng tay y tế, áo mưa, các đồ dùng sinh hoạt cá nhân tại chốt cho các thành viên… Hơn thế, các cán bộ Y tế phải thường xuyên kiểm tra, có mặt 24/24h để theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày của Chốt kiểm soát với Ban chỉ đạo huyện Đội phó Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Đinh Hồng Hiệp chia sẻ, việc tặng khẩu trang cho mỗi người dân khi đi qua chốt kiểm dịch là việc làm tuy nhỏ, nhưng lại góp phần rất lớn để bảo vệ sức khỏe người dân một cách an toàn và hiệu quả trong mùa dịch Covid-19 Đồng chí Phùng Sỹ Hùng (SN 1988, hiện đang công tác tại Đội CSGT huyện Mỹ Đức) hướng dẫn những người lớn tuổi đeo khẩu trang y tế đúng cách để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Hành động này thể hiện sự quan tâm, gần gũi với nhân dân của các chiến sĩ công an, đồng thời càng thêm minh chứng rằng, Đảng và Nhà nước ta luôn sát cánh cùng nhân dân, đặt vấn đề sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an còn giúp người dân sát khuẩn tay bằng dung dịch cồn sát khuẩn trước khi tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế cần thiết Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở tuyến tỉnh lộ đặc biệt vào Thủ đô (đường 424 xã Hợp Tiến, giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội), các chiến sĩ công an còn luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ người dân bất cứ khi nào có thể Hình ảnh đồng chí Phùng Sỹ Hùng (Đội CSGT huyện Mỹ Đức) nhiệt tình giúp người dân dưới tiết trời nắng nóng gay gắt đã khắc sâu trong lòng mỗi người với tất cả sự quý mến, trân trọng và đầy tin yêu Các cán bộ công an trong Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, tránh tắc nghẽn và đảm bảo an toàn tuyệt đối giữa các phương tiện lưu thông trên đường khi đi qua chốt kiểm dịch Không chỉ vậy, các chiến sĩ luôn sẵn sàng giải thích cho người dân những thắc mắc, những điều chưa hiểu rõ về Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ Việc này nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với gia đình và cộng đồng Ngoài ra, các chiến sĩ công an trong Đội CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) còn đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh khi đeo khẩu trang cho trẻ nhỏ để phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất Bởi trẻ em là đối tượng có sức đề kháng kém nên rất dễ mắc phải các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là dịch do virus Corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay Nhiều chiến sĩ công an thấm mệt sau nhiều ngày vất vả giúp dân chống chọi với đại dịch chưa từng có trong lịch sử Nhưng sau tất cả, “lửa nghề” trong những trái tim đầy ắp nhiệt huyết, mong muốn giúp đỡ và lan tỏa những giá trị đẹp đến nhân dân, đã thôi thúc và là động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao