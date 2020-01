Ngày 25-1 (tức mùng Một Tết), khá nhiều khách quốc tế đã đi tham quan, trải nghiệm không khí tết tại Hà Nội. Một đoàn khách du lịch đến từ Hàn Quốc đi du xuân ở Hà Nội với khẩu trang y tế không rời. Dù là người lớn hay trẻ em... Ngay cả lúc chụp ảnh lưu niệm bên hồ Gươm, cả người chụp lẫn người được chụp đều không bỏ khẩu trang. Đây là điều dễ hiểu khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp Các du khách Châu Á đến Hà Nội dịp này, đa số đều đeo khẩu trang khi tham quan các địa điểm công cộng. Ngày 24-1-2020, tại Hà Nội Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao gần 40 độ C, khó thở, mệt mỏi. Bệnh nhân tại Hà Nội đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ xem có bị viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) hay không Trước đó, hai cha con người Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nhiễm virus Corona gây bệnh viêm phổi cấp, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang y tế.... Trong khi các du khách rất cẩn trọng để phòng dịch bệnh chưa có thuốc chữa này. Người Việt vẫn còn khá thờ ơ... Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC), những bệnh nhân nhiễm virus Corona nên đeo khẩu trang để bảo vệ những người xung quanh mình, hoặc nếu bệnh nhân không thể đeo khẩu trang, những người khác nếu ở cùng phòng với họ nên đeo khẩu trang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, ngày 24-1,Bộ Y tế đã có Công điện hỏa tốc gửi UBND 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Khánh Hòa, TP.HCM, Long An về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Việc mỗi người dân cần có ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh là rất quan trọng, đặc biệt trong thời điểm đầu xuân, nhiều lễ hội tập trung đông người.. Đến hết ngày 23/01/2020, tại Trung Quốc ghi nhận 634 ca mắc virus Corona tại 25 tỉnh, thành phố; 18 trường hợp đã tử vong; 15 nhân viên y tế bị lây nhiễm. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan… đã ghi nhận ca bệnh xâm nhập, đều đến từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hoặc các vùng có dịch tại Trung Quốc. Chân dung một du khách Châu Á tại Hà Nội ngày mùng Một Tết. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta phải luôn chủ động, có ý thức tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh nguy hiểm chưa có thuốc chữa này...

