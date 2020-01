Sáng 16/1, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ tang 3 Liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân

Ngay từ rất sớm, lực lượng công an đã có mặt trên khắp các tuyến phố xung quanh khu vực nhà tang lễ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Lực lượng Công an có mặt ở mỗi góc phố quanh khu vực nhà tang lễ

Hạn chế các phương tiện giao thông qua lại khu vực tổ chức lễ tang

Người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh theo sự điều tiết của lực lượng thực thi nhiệm vụ





Các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ tại cổng Nhà tang lễ Quốc gia

Thân nhân một Liệt sĩ dán cáo phó tại cổng nhà tang lễ

Ngay sau đó, Lễ viếng 3 Liệt sĩ Công an chính thức được bắt đầu. Các đoàn thể, cơ quan, người dân xếp thành hàng dài đi vào viếng, thể hiện sự kính cẩn, trang nghiêm trước anh linh những Liệt sĩ





Một CSGT làm nhiệm vụ tại cổng nhà tang lễ





Các đoàn xe đi vào nhà tang lễ đi theo sự hướng dẫn





Đông đảo cán bộ các bộ, ban ngành tới viếng











Nhiều sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố cũng tới kính viếng, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn các Liệt sĩ Công an





Thân nhân của 3 Liệt sĩ hi sinh tại Đồng Tâm không giấu được nỗi đau buồn



Dòng người liên tục đổ về nhà tang lễ, mỗi lúc một đông





