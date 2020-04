Theo đó, địa bàn huyện Thạch Thất hiện nay có 22 xã và 1 thị trấn đã có lực lượng Công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Từ ngày 1-4-2020, các tổ công tác của Công an 23 xã, thị trấn đã tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn Các CBCS đến từng đường làng ngõ xóm tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành cách ly toàn xã hội để phòng dịch Covid 19 Trong quá trình tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an cơ sở đã xử lý nghiêm một số trường hợp cố tình vi phạm Cán bộ Công an xã trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn dân cư đã tặng khẩu trang cho các em nhỏ, để phòng chống dịch Theo Công an huyện Thạch Thất, tính đến nay đã có 70 trường hợp cá nhân bị xử phạt khi không đeo khẩu trang ra đường Một thực tế cho thấy, tại các vùng ngoại thành người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch Nhiều người dân có suy nghĩ đơn giản là khi đi ra đường một đoạn ngắn, không cần đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm... Đối với các trường hợp vi phạm, Công an các xã đã tham mưu cho UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định, đồng thời tặng khẩu trang và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định để chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch Covid 19. Một tuyến đường tại địa bàn huyện Thạch Thất trong thời gian giãn cách xã hội, người dân đã cơ bản chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã chính quy sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp tăng cường phòng chống dịch

Theo đó, địa bàn huyện Thạch Thất hiện nay có 22 xã và 1 thị trấn đã có lực lượng Công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Từ ngày 1-4-2020, các tổ công tác của Công an 23 xã, thị trấn đã tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn Các CBCS đến từng đường làng ngõ xóm tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành cách ly toàn xã hội để phòng dịch Covid 19 Trong quá trình tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an cơ sở đã xử lý nghiêm một số trường hợp cố tình vi phạm Cán bộ Công an xã trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn dân cư đã tặng khẩu trang cho các em nhỏ, để phòng chống dịch Theo Công an huyện Thạch Thất, tính đến nay đã có 70 trường hợp cá nhân bị xử phạt khi không đeo khẩu trang ra đường Một thực tế cho thấy, tại các vùng ngoại thành người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch Nhiều người dân có suy nghĩ đơn giản là khi đi ra đường một đoạn ngắn, không cần đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm... Đối với các trường hợp vi phạm, Công an các xã đã tham mưu cho UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định, đồng thời tặng khẩu trang và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định để chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch Covid 19. Một tuyến đường tại địa bàn huyện Thạch Thất trong thời gian giãn cách xã hội, người dân đã cơ bản chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã chính quy sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng đẩy mạnh các biện pháp tăng cường phòng chống dịch