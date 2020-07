Hôm nay, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa III năm 2020 với sự tham gia của 119 học viên Một chiến sỹ nhí chia tay em trai khi chuẩn bị 1 tuần học làm chiến sỹ công an tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội - 9 Văn Phú - Hà Đông Những chiếc ba lô xếp hàng thẳng tắp của các chiến sỹ nhí. Trong 1 tuần xa gia đình các em sẽ được trải nghiệm thú vị về cuộc sống thực tế, quá trình rèn luyện mà mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phải trải qua... Các em cũng sẽ được học cách sinh hoạt tự lập, các kiến thức bổ ích về an ninh, trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn xã hội, tội phạm, an toàn giao thông... Phụ huynh ghi tên con vào ba lô. Trong 1 tuần này các em không được sử dụng điện thoại, máy tính bảng mà dành thời gian để học dân vũ, để trao đổi, kết bạn... Các em được chia thành các tiểu đội để quản lý như những chiến sỹ công an thực thụ Đa số các em tham gia chương trình đều rất háo hức...Nhất là các học viên nam luôn chờ đến giờ học võ thể dục 25 động tác của CAND. Một phụ huynh động viên con trước giờ nhập trường. Với không ít em đây là lần đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ... 60 cán bộ, chiến sỹ là thanh niên tiêu biểu của CATP Hà Nội sẽ tham gia phụ trách, trao đổi kiến thức với các em học viên Những vật dụng thân quen như chăn, gối được các em mang đến và tự bảo quản, giặt giũ như những chiến sỹ nghĩa vụ CAND Các em học viên thích thú khi được ở giường tầng. Đây cũng là nơi đào tạo chiến sỹ nghĩa vụ CAND hàng năm của CATP Hà Nội vì vậy nó mang lại trải nghiệm thực tế nhất với các em ... Rất nhiều học sinh cho biết, đây là lần đầu tiên, các em được tham gia khóa huấn luyện thú vị và bổ ích như thế này, cũng là lần đầu tiên em được mặc trang phục CAND, ăn cơm CAND và tuân thủ chế độ, điều lệnh CAND Ngay sau lễ khai giảng, các em học viên được phân về tiểu đội và bài học đầu tiên là điều lệnh nội vụ CAND với việc gấp vuông chăn màn... các em đều tỏ ra thích thú và hoàn thành tốt bài học.

