Quanh cổng Bệnh viện Bạch Mai, an ninh được siết chặt bởi các chốt bảo vệ sau khi nơi này trở thành khu cách ly đặc biệt Các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào cổng bệnh viện Lực lượng công an phường Phương Mai thành lập các tổ hỗ trợ các chốt trực 24/24 giờ tại bệnh viện Bạch Mai để đảm bảo trật tự, hỗ trợ công tác kiểm soát Tất cả phương tiện, người dân không có nhiệm vụ vào khu cách ly đều được lực lượng chức năng yêu cầu không vào bên trong Xe cấp cứu không có giấy tờ vận chuyển bệnh nhân cũng phải chờ lệnh kiểm soát Công tác kiểm soát được tiến hành chặt chẽ, bao gồm nhiều chốt trực liên ngành từ ngoài cổng viện vào bên trong Những cá nhân thuộc diện được phép vào bệnh viện làm nhiệm vụ đều phải mặc đồ bảo hộ trước khi vào viện và kiểm tra y tế chặt chẽ Các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ 6h30 đến 21 giờ mỗi ngày Mọi công tác để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát chặt chẽ Cổng bệnh viện, lực lượng an ninh túc trực 24/24 giờ Theo đó, tất cả người dân không có nhiệm vụ vào khu cách ly đều được lực lượng chức năng yêu cầu quay ra, không vào bên trong Người dân mang đồ tiếp tế phải quay về khi lực lượng chức năng không cho phép vào bệnh viện

