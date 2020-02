Thời tiết giá rét, tâm lý e dè hiến máu đầu năm và đặc biệt là tình hình bùng phát dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đã làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu nguồn cung cấp máu cho người bệnh Ngay sau khi thông tin các bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng, rất đông người dân đã tình nguyện tham gia hiến máu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết , từ ngày 29 đến mùng 8 Tết, Viện chỉ tiếp nhận được 226 đơn vị máu, trong khi dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị... Người dân chờ hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Trong 2 ngày 8 và 9/2, không khí làm việc tại Khoa Điều chế các thành phần máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) đã sôi động trở lại sau đợt “khủng hoảng máu” diễn ra vài ngày trước. Đông đảo người dân đã đến tham gia hiến máu cứu người trong hai ngày 8,9-2 Người đến hiến máu đều thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh do virus Corana như rửa tay khử khuẩn Ngoài các xét nghiệm máu thông thường, người đến hiến máu cũng được kiểm tra thân nhiệt... Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát lời kêu gọi hiến máu ngày 2/2 thì những ngày tiếp theo, lượng người đi hiến máu đã bắt đầu tăng trở lại ở khắp nơi. Có nhiều nghệ sỹ đã tham gia hoạt động ý nghĩa này. Trong ảnh là ca sỹ Tuấn Hưng tham gia hiến máu cứu người tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương ngày 8-2 Ca sỹ Tuấn Hưng selfie cùng người dân tham gia hiến máu. Việc các nghệ sỹ tham gia hiến máu vào thời điểm này sẽ giúp lan tỏa thông điệp hiến máu vì cộng đồng; giảm bớt các lo ngại của người dân Những ngày này các y bác đều làm việc từ 7h30 sáng đến hơn 19h tối để điều chế xong lượng máu thu được từ những người hiến tặng Tuy lượng máu tiếp nhận tăng nhưng mỗi ngày, nhu cầu máu cần tới 1.500 đơn vị mỗi ngày nên lượng máu dự trữ vẫn liên tục giảm Dự báo tình trạng thiếu máu có thể kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố, khu vực Viện đảm nhiệm cung cấp máu.. Việc thiếu máu có phần lý do là nhiều lịch hiến máu đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng đã bị các đơn vị từ chối, trì hoãn trước lo ngại về dịch bệnh Ngoài Viện huyết học và Truyền máu Trung ương, các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội ở địa chỉ: 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) và số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa); từ 8h đến 17h các ngày thứ 2 đến thứ 7 Viện Huyết học và truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, đặc biệt là nhóm máu O, A và hiến tiểu cầu

