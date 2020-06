An ninh Thủ đô trong lòng bạn đọc

09:00 20/06/2020 0 Cấn Linh

ANTD.VN - Những tờ báo in An ninh Thủ đô sờn cũ xuất bản cách đây 20 năm được một gia đình ở Hà Nội lưu giữ cẩn thận. Vào những dịp đặc biệt, bà Nguyễn Thị Tề (89 tuổi, ở 24 phố Hàng Cân, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại mang những cuốn báo cũ ra đọc lại cùng các con, cháu. Suốt bao nhiêu năm qua, những thông tin, bài viết trên Báo An ninh Thủ đô chính là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của một gia đình tứ đại đồng đường truyền thống này!