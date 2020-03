Ấm nghĩa tình cùng lực lượng công an chống dịch Covid-19

ANTD.VN - Tiếp nối hoạt động trao 15.000 chai nước rửa tay khô đến tay những chiến sỹ ở tuyến đầu chống dịch, trong ngày 25-3, Báo An ninh Thủ đô và nhãn hàng Bell Đức đã trao hàng nghìn chai nước rửa tay khô đến lực lượng công an cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trưa 25-3, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 300 chai nước rửa tay khô đã được các cán bộ Báo An ninh Thủ đô và nhà tài trợ trao tận tay đến CBCS CAP. Trung tá Dương Quang Tú, Trưởng CAP Vĩnh Phúc chia sẻ, trên địa bàn phường không có điểm cách ly tập trung nhưng có gia đình bị cách ly tại khu dân cư và lực lượng công an vẫn hàng ngày hỗ trợ cán bộ y tế đến kiểm tra các trường hợp cách ly, vì vậy, những chai nước rửa tay khô này rất thuận tiện cho việc CBCS CAP mang theo để sử dụng.

Đoàn công tác tặng nước rửa tay khô tại CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội

Cũng đồng quan điểm với Trung tá Dương Quang Tú, Thiếu tá Trần Quang Hải, Phó trưởng CAP Đại Mỗ khi nhận 300 chai nước rửa tay khô từ Thiếu tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô và đoàn công tác đã bày tỏ, trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này, công tác phòng dịch là hết sức quan trọng. “Những chai nước rửa tay khô nhỏ như thế này nhưng ý nghĩa vì cộng đồng hết sức lớn lao. Cảm ơn tấm lòng của Báo An ninh Thủ đô và nhà tài trợ đã hỗ trợ lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng chống dịch” – Thiếu tá Trần Quang Hải bày tỏ.

Hướng dẫn CBCS CAP Đại Mỗ sử dụng nước rửa tay khô

Đến với CAP Tây Mỗ, nơi có trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung công dân từ nước ngoài trở về, đoàn công tác đã trao tặng 400 chai nước rửa tay khô của nhãn hàng Bell Đức. Trung tá Lê Tuấn Anh thông tin, là địa bàn có điểm cách ly tập trung nên CAP Tây Mỗ phải bố trí lực lượng tham gia các chốt kiểm soát phòng dịch trong khu cách ly.

400 chai nước rửa tay khô đã được trao đến tay các CBCS CAP Tây Mỗ nơi đang có khu cách ly tập trung với số lượng 672 người

Cùng với các đơn vị khác của CAQ Nam Từ Liêm, các chốt kiểm soát này thực hiện việc canh gác 24/24h. “Do thời gian gấp rút nên việc trang cấp trang thiết bị cho người tham gia chống dịch chưa được đầy đủ, vì vậy món quà nước rửa tay khô do Báo An ninh Thủ đô trao tặng rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng công an cơ sở và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó” – Trung tá Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Niềm vui của CBCS CAP Xuân Phương khi nhận 300 chai nước rửa tay khô do Báo ANTĐ và nhà tài trợ trao tặng

Cũng trong buổi chiều 25-3, đoàn công tác đã đến với CAP Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và CAP Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Tại mỗi đơn vị, đoàn đã trao 300 chai nước rửa tay khô. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng CAP Xuân Phương cho hay, trên địa bàn phường cũng có nhiều điểm cách ly tại gia đình, sự quan tâm của Báo và nhà tài trợ thông qua món quà ý nghĩa sẽ là động lực để mỗi CBCS ngoài nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn còn là chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trao quà tặng tại CAP Xuân Đỉnh

Ông Trịnh Hữu Quảng, Giám đốc kinh doanh Công ty Bell Đức cho hay, trước đại dịch Covid-19, nhận thức rõ về trách nhiệm doanh nghiệp muốn góp phần vào công cuộc chống dịch, Bell Đức đã sản xuất cấp tốc số lượng lớn nước rửa tay khô và đã đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô trong hoạt động trao tặng đến người dân trong đó có lực lượng công an cơ sở. “Điều này thể hiện tâm ý của chúng tôi, muốn góp phần sức nhỏ bé của mình ủng hộ đến lực lượng đang tham gia phòng chống dịch trong đó có các CBCS công an. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động đồng hành này trong thời gian tới với Báo An ninh Thủ đô với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng” – ông Quảng bày tỏ.