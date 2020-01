ANTD.VN - Ngày 8-1, tại hội trường Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam", đến đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong Công an nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường Công an nhân dân. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng vVện lịch sử Đảng, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin một số nội dung của chuyên đề

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), để giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Công an nhân dân có thêm nhận thức sâu sắc về 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự trung thành vô hạn với lợi ích nhân dân và đất nước của Đảng, cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tại hội nghị, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân".



Cùng với đó, Đại tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) đã thông báo một số nội dung định hướng và lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới của lực lượng Công an nhân dân, như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; Kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…; đặc biệt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Việt Nam giữ vai trò Ch1ủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc 2020…

Hội nghị thông tin chuyên đề "90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu hội trường Bộ Công an

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân, để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt trong cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, thời gian tới, Công an các đơn vị địa phương và báo chí Công an nhân dân cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ.



Tuyên truyền cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2020 của lực lượng Công an; tiếp tục thông tin tuyên truyền về kết quả và hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ về cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an, việc triển khai Công an chính quy về các xã. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”.